Argos Mobiel gaat in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam rijden

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben besloten voor drie jaar subsidie te verlenen aan Argos Mobiel. Dit is een vervoersservice die inwoners voor weinig geld van deur tot deur brengt. De chauffeurs van Argos Mobiel zijn vrijwilligers. In Schiedam rijdt Argos Mobiel al een aantal jaren. Voor inwoners van Maassluis is Argos Mobiel nieuw en in Vlaardingen keert het deur-tot-deur vervoer terug. Naar verwachting kunnen inwoners vanaf 1 februari 2022 in alle drie gemeenten gebruikmaken van deze vorm van vervoer.

Argos Mobiel is bedoeld voor korte ritjes, zoals een bezoek aan de huisarts, de supermarkt, een wijkcentrum of overstap op het openbaar vervoer. Voor ongeveer de prijs van een busrit halen vrijwillige chauffeurs mensen thuis op en zetten hen bij hun bestemming af. Iedereen kan gebruikmaken van deze laagdrempelige vorm van vervoer.

Het is voor het eerst dat Argos Mobiel ook in Maassluis van start gaat. Wethouder Corine Bronsveld: ‘Met Argos Mobiel is er straks voor alle inwoners betaalbaar vervoer binnen handbereik. Met deze vervoersservice kunnen Maassluizers elkaar altijd blijven opzoeken, ook als ze zelf minder mobiel zijn.’

Vorig jaar kon de gemeente Vlaardingen de subsidie voor Argos Mobiel niet voortzetten. De gemeente stond onder toezicht van de provincie die hiervoor geen toestemming gaf. Wethouder Jacky Silos is gelukkig met de terugkeer: ‘Argos Mobiel is voor veel mensen een betaalbare en makkelijke manier om de deur uit te gaan en andere mensen te ontmoeten. Ik ben dan ook heel blij dat Vlaardingers er binnenkort weer gebruik van kunnen maken.’

Iedereen doet mee

De Schiedamse wethouder Duncan Ruseler: ‘We willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in onze samenleving. Met Argos Mobiel helpen we mensen om zelfstandig op pad te gaan. Ze kunnen zo een kop koffie drinken bij vrienden en zelf naar de apotheek of huisarts gaan.’

Gezamenlijke investering

Naast de drie gemeenten betalen ook zorgverzekeraar DSW en Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. mee aan Argos Mobiel. Met deze gezamenlijke financiering kan Argos Mobiel de komende drie jaar rijden. Hiermee krijgt Argos Mobiel een structureel karakter en is het mogelijk om te investeren in elektrische voertuigen en oplaadinfrastructuur. Meer informatie over de diensten van Argos Mobiel: https://www.argoszorggroep.nl/diensten/argos-mobiel/.