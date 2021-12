HET SCHIEDAM VAN KOR KEGEL

Kom, wij gaan plandelen! Op dinsdagavond ben ik zelden in Schiedam-Oost. Waarom eigenlijk niet? Wijk- en buurtinitiatieven hebben me altijd geboeid. Bij wijkcentrum Oost aan het Van ‘t Hoffplein verzamelt zich een aantal vrijwilligers die met prikstokken en afvalzakken de wijk intrekken. Steeds kiezen ze een andere route. Elders noemen ze zo’n clubje de Anti-Troepgroep, maar de opruimbrigade in Schiedam-Oost noemen zich de Planderaars.

Het stond in de nieuwsbrief ‘Wist je dat?’ waarin het Team Wijkontwikkeling van de gemeente Schiedam regelmatig melding maakt van activiteiten om de hoeveelheid zwerfvuil in de Schiedamse straten en plantsoenen te verminderen. De nieuwsbrief geeft een goed beeld hoe inwoners zich inspannen voor een schonere en nette stad. Het lijkt een gevecht tegen de bierkaai, omdat er meer vervuilers zijn dan opruimers en schoonmakers, en toch zijn er veel initiatieven die onze waardering verdienen.

Zo ook de wekelijkse inspectie van de Planderaars. De nieuwsbrief spreekt van een combinatie van wandelen en afval prikken.

Nu zijn er veel belangrijke zaken in het leven waar we goed over moeten nadenken, maar ik kan me soms het hoofd breken over kleine raadselen. Als plandelen een combinatie is van wandelen en papier prikken, zou je toch eerder denken aan prandelen. Het zijn toch geen plikstokken waarmee ze door Oost trekken? Of is het wandelen en afval plukken? Echt, ik kan over zoiets mijn hersenen pijnigen.

Mailtje gestuurd naar Wijkontwikkeling, maar daar kwam het in de spam, lieten ze na een poosje weten. Gelukkig werd mijn derde mailtje wel opgemerkt en kreeg ik antwoord van Ursula Rutten, wijkregisseur van Schiedam-Oost. Zij liet weten dat plandelen een combinatie is van wandelen en plastic rapen. De l van plastic verklaart dus de l in plandelen.

Dat haalde ik niet uit de nieuwsbrief…

Opgelucht besloot ik te onthullen hoe futiliteiten mij dwars kunnen zitten, tot ik bedacht dat we in deze kwestie ook een boodschap kunnen zien om de Nederlandse taal verder te verrijken. Op woensdag 16 maart zijn er verkiezingen voor de Schiedamse gemeenteraad. De kandidaten gaan campagne voeren. Ze beloven dan weer mooie dingen, zoals dat de communicatie tussen stad en stadskantoor wezenlijk zal verbeteren. Maar bedenk dat ze dat vier jaar geleden ook beloofden en dat het zogenaamde Pact met de Stad in de afgelopen vier jaar hopeloos mislukt is. Niets van terechtgekomen. Ik krijg het klamme zweet als ze dat straks weer gaan beloven.

Als die verkiezingscampagne een beetje nuttig wil zijn, laten de politici in spe dan ondertussen plastic van de straat prikken. Daar hebben we wat aan. Ga op clampagne!