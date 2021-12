Theater aan de Schie is de locatie voor deTV registratie van de Rijnmond Big Band Show

Deze show voor liefhebbers van swing, crooners en easy listening-muziek is op Tweede kerstdag om 15.00 uur te zien op TV Rijnmond. Het initiatief voor de Rijnmond Big Band Show is van Bart Nolles en heeft als doel senioren in de regio een leuke, gratis toegankelijke theatershow cadeau te doen. Deze grote groep Rijnmonders gaat door corona door een lastige en soms ook eenzame tijd. Door de aangescherpte coronamaatregelen kan deze theatershow helaas niet meer met publiek plaatsvinden, terwijl Theater aan de Schie tot de laatste stoel vol was. Er is besloten de show wel op te nemen en op Tweede Kerstdag uit te zenden op Rijnmond. Theater aan de Schie is met Bart Nolles in gesprek om op een later moment in het seizoen, als de maatregelen niet meer aan de orde zijn, de show alsnog aan te bieden, maar dan met een zaal vol publiek. Rob Roos, directeur Theater aan de Schie: ‘Toen Bart Nolles mij belde met de vraag of wij de samenwerkingspartner wilde zijn van dit mooie initiatief, zeiden we direct volmondig ja. Het is een prachtig initiatief dat helemaal past is onze zelfbenoemde maatschappelijke taak: Theater is er voor iedereen, maar niet voor iedereen is er theater. Dat zien we heel graag anders en is dit een kans bij uitstek om het vorm te geven. Bart Nolles heeft toegang tot een groot publiek in de Rijnmond en wij hebben een mooie locatie en de expertise om de show vorm te geven. Een heel mooi voorbeeld van professioneler samenwerking in de regio voor alle inwoners uit onze regio. In deze tijd vinden wij het nog meer dan ooit belangrijk dat we elkaar steunen en helpen. Met deze show dat een mooi kerstcadeau is voor iedereen in de Rijnmond, werken we dan ook graag belangeloos mee. Blijf samen, blijf helpen en blijf

gezond!’

Theater aan de Schie kent een groeiende populariteit in het land en is de laatste tijd een populaire opnamelocatie voor de televisie en film. Onlangs vond er opnames plaats van de theatershow van cabaretier Ren? van Meurs en over de twee weken komt RTL 4 langs voor een korte special over de architectuur van het theater. Recent was de bijzondere architectuur van het theater het decor voor twee filmopnames, waaronder de nieuwste film van Jandino Asporaat.

De Rijnmond Big Band Show is op Tweede Kerstdag, zondag 26 december 2021, om 15.00 uur te zien op TV Rijnmond.