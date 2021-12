Boekbespreking Post Scriptum

Vrijwel direct dringt het tot de lezer door dat De belofte van Booker Prizewinnaar Damon Galgut een bijzondere schrijfstijl bezit. Het is alsof de schrijver in een intieme setting zijn verhaal aan je voordraagt. Hij laat zijn hoofdpersonen praten zoals hij het heeft vernomen, dat wil zeggen hij gebruikt geen aanhalingstekens. Dat is overigens niet storend, wie wat zegt of helemaal nooit gezegd heeft mag je zelfs speels noemen. Soms richt hij zichzelf tot de hoofdrolspelers die deel uitmaken van de Zuid-Afrikaanse familie Swart, landgoedbezitters.

door Ruud Aret

Het jongste kind van de familie, Amor, hoort op het sterfbed van haar moeder dat haar vader Manie haar een belofte doet. Het huis waar hun bediende Salom? in mag wonen moet na het aanstaande overlijden eigendom worden van de zwarte vrouw. Dat wordt door de vader beloofd, maar het is een belofte die hij niet na zal komen. Na een aantal jaar zal een cobra zijn gif in een slagader van Manie injecteren. De dood die volgt biedt Amor een nieuwe kans de kwestie bij haar oudere zus Astrid aan te kaarten. En weer later komt de beslissing bij haar broer Anton. Beiden hebben hun redenen niet op de ooit gedane belofte in te gaan.

Galgut heeft zijn roman onderverdeeld in vier hoofdstukken die elk een niet onderbroken relaas bevatten die van de ene regel overvloeit naar een volgende die een wending of verandering van perspectief kunnen betekenen. Altijd zijn de regels gevuld met mooie vergelijkingen en ironische opmerkingen. Dit alles bij elkaar doet je beseffen dat de jury van de grootste prijs voor oorspronkelijk Engelse literatuur een perfecte keuze heeft gemaakt.

(beoordeling Ruud: 9)