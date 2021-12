Extra matineevoorstellingen in Wenneker Cinema

Van 9 tot en met 15 december zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Kijk voor het laatste nieuws, speeldata en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl.

Kaarten zijn uitsluitend online te koop via de website! Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2, 3111 PT in Schiedam.

The Power of the Dog

De broers Phil (Benedict Cumberbatch) en George Burbank (Jesse Plemons) zijn elkaars grootste tegenpolen. Phil is charismatisch maar intens wreed. George is rigide, kieskeurig en zachtaardig. Samen zijn ze welgestelde landeigenaren van de grootste ranch in de Montana vallei: een plek waar mannen de dienst uitmaken, de gemoderniseerde wereld op afstand wordt gehouden en de machtigste cowboy ooit, Bronco Henry, nog steeds vereerd wordt. Wanneer Phil er op een dag achter komt dat George in het geheim met de lokale weduwe Rose (Kirsten Dunst) trouwt, reageert hij op een wrede manier. Het is het begin van een meedogenloze oorlog met als doel Rose volledig te ru?neren, terwijl haar zachtaardige zoon Peter als pion wordt gebruikt.

Regie: Jane Campion. Met: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons.

Un Monde

Nora wil niets liever dan vrienden maken op haar nieuwe basisschool. Maar op het schoolplein ziet ze dat haar grote broer Abel wordt lastiggevallen. Als ze hem wil helpen gaat het van kwaad tot erger. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt, waardoor Nora voor een verscheurende keuze komt te staan. Un Monde is een meeslepende film van Belgische regisseur Laura Wandel over het niet zo onschuldige leven op het schoolplein.

Regie: Laura Wandel. Met: Maya Vanderbeque, G?nter Duret, Karim Leklou, Laura Verlinden.