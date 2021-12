Ga op zoek in de etalages van Schiedam Centrum

Het gemis van evenementen in deze tijd, bracht drie enthousiaste bouwers op een idee: een interactieve LEGO-beleving in de etalages! Schiedam Centrum omarmde het initiatief en DeWinkelmeiden ging op zoek naar geschikte panden. Het is gelukt, vanaf 5 december kun je je op de Hoogstraat mee laten voeren langs kastelen en draken, op zoek gaan naar de kerstman en zijn elfjes en al je andere favoriete LEGO-helden.

Het was een behoorlijke klus voor de bouwers. Uitvinder Wouter Robers en bouwers Mathieu en Casper Levens hebben samen de verschillende etalages ingericht. Met ??n druk op het handje op het raam, start je de beleving. Alles natuurlijk opgebouwd uit de bekende kleurige blokjes. Spannend, wat zou het zijn?

Een mooi initiatief

‘We hebben al eerder samengewerkt met de bouwers”, vertelt Centrummanager Kitty Buijtendijk. ‘Het zijn echte vakmensen die al jaren bouwen op LEGO-World. Alleen moest alles deze keer op zeer korte termijn worden gerealiseerd. We hebben daarom gekozen voor een klein deel van het centrum. Leuk om in de toekomst uit te breiden. Gelukkig zag de gemeente ook de toegevoegde waarde van dit project en met een partij als DeWinkelmeiden die de etalages als geen ander kent en de hulp van onze enthousiaste ondernemers, durfden we deze uitdaging aan te gaan. We hebben er een leuke wedstrijd van gemaakt voor de kinderen die tot 28 december duurt.’

Zeker in deze tijd

Maurice, voorzitter Schiedam Centrum, vult aan: ‘Met deze actie hopen we toch een vorm van vermaak te bieden nu er geen evenementen georganiseerd kunnen worden. Een speurtocht is altijd een fijn ommetje. Zeker nu met de feestelijk ingerichte etalages en verlichte (kerst)bomen. Een genietmomentje voor jezelf en je gezin, iets dat we onze bezoekers in deze decembermaand echt gunnen.’

Ga mee op zoek

De LEGO beleving is voor kinderen en andere liefhebbers. Haal je route en het wedstrijdformulier bij de deelnemende ondernemers. Heb je alle etalages bezocht en de vragen goed beantwoord? Dan maak je kans op een prachtige prijs: een LEGO-set ter waarde van € 50,00!