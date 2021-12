Aantal zonnepanelen op Schiedamse daken verdubbeld

Een analyse van Schiedamse daken laat zien dat op 13 procent van het geschikte dakoppervlak nu een zonnepaneel ligt. De analyse is gedaan op basis van luchtfoto’s uit 2020. Het gaat om ruim 34.000 zonnepanelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2019. Deze ontwikkeling draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Schiedam.

Deze verdubbeling is een goede stap richting het behalen van het doel om aan het einde van deze collegeperiode op minstens 15 procent van het geschikte dakoppervlak een zonnepaneel te hebben. Het streven is dat in 2030 op 40 procent van de geschikte daken een zonnepaneel ligt. De verdubbeling is mede bereikt door de ondersteuning die het Servicepunt Woonverbetering biedt aan inwoners die overwegen zonnepanelen te nemen. Op deze manier stimuleert de gemeente huiseigenaren om groene energie op te wekken. Inwoners die ook interesse hebben in zonnepanelen kunnen bij het Servicepunt Woningverbetering terecht voor gratis en vrijblijvend advies. Dat kan bij het loket op het stadskantoor of via www.servicepuntwoningverbetering.nl.

Aanpak klimaat

De inzet op het gebied van zonnepanelen past binnen de ambitie van de gemeente om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en daardoor zo min mogelijk bij te dragen aan de klimaatverandering. De klimaatverandering heeft namelijk veel negatieve gevolgen, zoals hevige neerslag, droogte en hitte. De vermindering van uitstoot van broeikasgassen wil de gemeente op een zodanige manier aanpakken dat dit voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. De nadruk hierbij ligt op het helpen van inwoners en ondernemers om energie te besparen en zonnepanelen te nemen. Daarnaast werkt de gemeente aan alternatieven voor aardgas bij het verwarmen van woningen en gebouwen.

Analyse

De analyse van het aantal zonnepanelen op daken is gedaan door Sweco in opdracht van de gemeente. Daarvoor zijn luchtfoto’s van Schiedam bekeken. Aan de hand van de foto’s is geanalyseerd welke daken geschikt zouden zijn voor zonnepanelen en waar al zonnepanelen liggen. Hieruit bleek dat op zeker 13 procent van het geschikte dakoppervlak ook daadwerkelijk zonnepanelen lagen. De gegevens van deze analyse zijn te vinden op schiedam.nl/a-tot-z/zonnepanelen.