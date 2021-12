Vuil dan maar naast de container ...

door Bart Bos

‘Ik heb netjes online een afspraak gemaakt om dit op te laten halen en van Irado een bevestiging ontvangen. Op donderdag 7.30 uur buitengezet afwachtende op de kraakwagen. Maar half vier stond het er nog, dus toch maar even opgebeld naar Irado of ze het niet vergeten waren. Vertelde de dame Irado dat ze niets in de planning had staan. Na mijn uitleg vertelt ze dat voor matrassen een aparte afspraak moet worden gemaakt, want die kunnen gerecycled worden. Staat in de kleine regeltjes. Of ik een nieuwe afspraak wil maken bij haar, dat kan dan de dinsdag daarop. Moet ik wel weer alles binnenhalen, tenslotte mag het niet buiten staan.’ De frustratie is inmiddels van het gezicht van de Gorzenese af te lezen terwijl zij haar relaas vervolgt.

‘Dinsdag weer alles naar buiten slepen en wachten. Omdat ik het niet vertrouw bel ik aan het eind van de ochtend Irado. Krijg ik te horen dat ze niet kunnen zien of er iets is ingepland, maar dat de vuilniswagen toch niet de smalle straten van de Gorzen inrijdt uit angst voor schade. Ik moet het maar op de hoek plaatsen. Of het dan wel die dag wordt opgehaald kan de dame niet zeggen, wel dat ik nog een aparte afspraak moet maken voor het topdek, want die wordt niet gerecycled. Nadat ik gefrustreerd zeg dat ze er bij Irado een zooitje van maken zegt de dame doodleuk dat ik het anders wel naast de ondergrondse vuilcontainer kan plaatsen, dan wordt het vanzelf wel opgehaald. Normaal gooi ik nog geen peukje op de grond, maar als Irado het echt zo wil, dan krijgen ze het zo!’ Be?indigd de inmiddels van woede rood aanlopende Gorzenese haar relaas. En inderdaad zijn zowel de matrassen als de topdek later op de dag ineens verdwenen. Maar de frustratie bij de dame over de behandeling van Irado, die blijft nog even in het geheugen gegrift.’