Complimenten van koningin Máxima voor schuldenvrije ambitie

Koningin Máxima toont zich dankbaar voor de manier waarop de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gezamenlijk hun bewoners van hun financiële schulden willen afhelpen. ‘Dit is fantastisch!’ zei zij vorige week in de Havenkerk in Schiedam.

Door Kor Kegel

Daar woonde de koningin de lancering bij van het Schuldenlab MVS. De afkorting MVS staat voor de drie samenwerkende gemeenten en de naam Schuldenlab is overgenomen van de landelijke stichting SchuldenlabNL. Het is als het ware een laboratorium waar geëxperimenteerd wordt met de beste manieren om inwoners met schulden snel en effectief te helpen.

‘Geen fysiek laboratorium, maar een broedplaats voor samenwerking”, sprak Sadik Harchaoui, chef de mission van het SchuldenlabNL. Hij trad in de Havenkerk op als dagvoorzitter en deed dat bekwaam. De materie is al ingewikkeld genoeg en Sadik Harchaoui kon het voor iedereen begrijpelijk houden, met name toen hij ten overstaan van Máxima en het publiek Caterine Evegroen interviewde. Caterine is ervaringsdeskundige. Ze heeft diep in de schulden gezeten, maar kwam er met hulp bovenop dankzij haar gedrevenheid en inzet.

De boodschap was aan iedereen met schulden: ‘Meld je. Laat het weten. Dan kunnen we er met elkaar wat aan doen.’

Die booschap werd overtuigend verwoord door Loubna Riouch, consulent schuldhulpverlening van Stroomopwaarts. Ze is uiterst gedreven om mensen in financiële nood uit de ellende te helpen. ‘Schuldhulpverlening is een prachtig vak,’ zei ze. ‘Wij zijn er voor iedereen en willen proberen om alles op te lossen.’ Gastheer in de Havenkerk aan de Lange Haven was Gerrit Zalm, oud-bankier en oud-minister van Financiën en tegenwoordig voorzitter van het bestuur van SchuldenlabNL.

Schuldenvrij

‘Een schuldenvrije regio,’ daar gaat het de drie gemeenten om. Het is voor het eerst in Nederland dat gemeenten de samenwerking aangaan om hun inwoners in barre omstandigheden bij te staan en verlichting te brengen in uitzichtloze schuldsituaties. Stroomopwaarts is er als regionaal participatiebedrijf bij betrokken, omdat het mensen met schulden aan werk kan helpen, waardoor een meer stabiele situatie kan worden bereikt om schulden af te lossen. Maar ook mensen die al werken kunnen hoge schulden hebben en het is de kunst om maatwerk toe te passen. Schuldpreventie bestaat eruit dat ze begeleid worden om de problematiek niet te verergeren. Op die manier kan bewind voering worden voorkomen.

De eerstverantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten, Sjoerd de Kuiper, Bart de Leede en Duncan Ruseler, hopen dat het Schuldenlab MVS effectieve methoden ontwikkelt. Minder bureaucratie bij de afwikkeling van schulden. Medewerking van de schuldeisers, zoals zorgverzekeraars, banken en de Belastingdienst. ‘Zoals het tot nu toe vaak ging, moeten we per schuldenaar alle schuldeisers benaderen of ze akkoord gaan met een regeling waarbij ze genoegen nemen met een percentage van het verschuldigde bedrag. Het kan ook zo: dat de schuldeisers bij voorbaat akkoord gaan met de best haalbare oplossing die het Schuldenlab ziet.’ Dat scheelt niet alleen tijd, maar het scheelt de gemeenten ook duizenden brieven aan schuldeisers, dus het vermindert de werkdruk en het brengt schuldenaren eerder licht en lucht, financieel en psychisch.