Column Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam

Winterblues of Winterdip Muziek en dan vooral de Blues, ik kan mij daarin verzwelgen. Wanneer ik in zo’n melancholische bui ben is de overgang naar de winterdip snel gemaakt. Drie weken houdt Corona mij nu al in de greep en ben/was ik goed ziek, maar ook al heb ik mijn man aangestoken, die was na een paar dagen snotteren weer fris en fruitig. Gelukkig ben ik alweer 10 dagen negatief, maar of dit door wordt gegeven aan mijn lichaam is nog de vraag, alleen merk ik er niets van. Om niet in een winterdip te geraken, heb ik een flinke schop onder mijn kont nodig. Zo gaat het niet langer, kom op meid er zijn ergere dingen.

Mijn column voor volgende week moet worden geschreven, dus is er werk aan de winkel. Maar waarover schrijf je dan? Het ene moment wordt er toch nog iets georganiseerd, maar

heb volgende moment wordt het weer afgelast, wat heb ik een medelijden met alle organisatoren. Maar als ik naar het huis van mijn buren kijk word ik blij, al sinds begin november staat bij hun de kerstboom en is alles prachtig verlicht en versierd. Sinterklaas hebben zij heel slim al vorige week gevierd, waarom wachten op 5 december?

Weten die kleintjes veel welke datum het is, voor hun zijn de cadeautjes het belangrijkste en wat belangrijk is, nu kan niemand ze dit meer afnemen, zo slim. Mijn kerstspullen liggen nog in de kast, maar moet eerst even iets anders doen. U weet dat ik grote bewondering heb voor het werk van de Voedselbank. Mensen met een smalle beurs hebben de pech dat een maand gewoon een week te lang is, zeker in deze dure december maand, dat wordt wikken en wegen hoe ze deze maand doorkomen en ook de tijd daarna. Mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank hebben daarbij de pech dat zij gewoon moeten afwachten wat het pakket hun brengt.

Daarom stuur ik al jaren geen kerstkaarten meer, maar doe een extra donatie. Gelijk eerst maar de betaling overmaken op NL16INGB0006 5082 38 t.n.v. Stichting Voedselbank te Schiedam. Ik zie dat het nummer al in het geheugen staat, wel zo gemakkelijk voor een volgende keer, tenslotte heeft Corona toch nog iets positiefs, impulsaankopen zijn er de laatste tijd niet meer bij, dus moet er iets extra’s wel overblijven.

Mijn winterdip begint al een beetje te verdampen, pak die extra energie erbij om weliswaar gedoseerd toch nog een paar kaartjes te schrijven aan die kennissen die het hard te verduren

hebben gehad en wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kijk u eens om u heen of er in uw omgeving mensen hulp nodig hebben. Wij hebben in ieder geval niet te klagen met fijne buren die boodschappen etc. doen, maar veel mensen leven toch in eenzaamheid. Die schop onder mijn kont doet wonderen, want ik krijg meer energie, mijn column is toch

bijna vol en ik krijg zin in de kerstversiering.

Joke Ballijns