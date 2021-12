Het Babyhuis voorkomt leed en ontvangt ‘de Anne-Marie’

Het is een van de leukste bijeenkomsten van het jaar, want je ziet er alleen maar blije gezichten. Bij de uitreiking van de Anne-Marie van der Lindenprijs verliest niemand.

Door Kor Kegel

Stichting het Babyhuis Schiedam is donderdag de trotse winnaar geworden van de Anne-Marie van der Lindenprijs. Het Babyhuis Schiedam bestaat twee jaar. De stichting zet zich in om onnodige uithuisplaatsing van baby’s te voorkomen. ‘De stichting brengt haar waarde in praktijk en dient een belangrijk maatschappelijk doel”, sprak juryvoorzitter Anne-Marie van der Linden.

Het prijzengeld is 25.000 euro en Het Babyhuis kreeg daar drie vijfde van. De twee andere genomineerden kregen elk vijfduizend euro. ‘Jullie zijn tenslotte niet voor niets genomineerd”, zei Anne-Marie van der Linden. Het zijn Stichting Fietsmaatjes Schiedam en Stichting Lezen en Schrijven Schiedam. De prijsuitreiking vond plaats in Hoppe op de hoek van de Schoolstraat en de Nieuwe Haven. Vanwege de coronamaatregelen kon slechts een beperkt publiek bijeenkomen.

Samen

Het Babyhuis zal het bedrag benutten om in het herenhuis aan de Willem de Zwijgerlaan 17 een keuken te bouwen waar jonge moeders leren koken. In Nederland zijn onvoldoende opvangplekken voor (aanstaande) moeders die tijdelijk niet zelfstandig kunnen zorgen voor hun baby. De praktijk is dat pasgeboren baby’s dan gescheiden worden van hun moeders, zelfs als de mogelijkheid bestaat om ze samen te laten blijven. Een kind dat uit huis is geplaatst, wordt vaak meerdere malen doorgeplaatst van pleeggezin tot pleeggezin. Op de langere termijn leidt dat tot emotionele en gedragsproblemen.

Schadelijk

Stichting het Babyhuis Schiedam vindt het scheiden van een moeder en haar baby traumatisch en schadelijk, zeker als het met goede begeleiding te voorkomen zou zijn. Het Babyhuis biedt de oplossing, namelijk opvang en behandeling van (aanstaande) moeders en begeleiding om ze te ondersteunen bij het moederschap. Een moeder neemt haar intrek in het Babyhuis voordat de baby is geboren. Er wordt gewerkt aan haar persoonlijke ontwikkeling, een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en een goede dagbesteding met als doel om moeder zo snel mogelijk zelfstandig met haar baby te laten wonen in haar eigen huis. Het Babyhuis maakt op een unieke manier gebruik van de combinatie van vrijwilligers en professionals en is daardoor de helft goedkoper dan de reguliere hulpverlening. Het resultaat is bemoedigend: 86 procent slaagt. Jaarlijks nemen twaalf moeders en hun baby’s intrek in het Babyhuis, waardoor twaalf uithuisplaatsingen worden voorkomen.

Fietsmaatjes

Stichting Fietsmaatjes helpt mensen met door lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig kunnen fietsen en er toch graag op die manier op uitgaan. De stichting is in Groenoord begonnen met twee duofietsen, maar zou het project graag uitbreiden. In het afgelopen coronajaar hebben de vrijwilligers van de stichting 246 keer ritten gemaakt met mensen die het heerlijk vonden weer eens wat meer van de stad Schiedam te zien.

Lezen en Schrijven

Wat Stichting Lezen en Schrijven doet, blijkt wel uit de naam, maar behalve mensen stimuleren om te lezen en te schrijven adviseren ze organisaties ook bij het toepassen van eenvoudiger taalgebruik. Soms gebeurt dat op verzoek van een ziekenhuis of een huisartsenpraktijk, waar de wachtkamer volhangt met schreeuwende folders die iemand die moeilijk kan lezen kan afschrikken. Dan schiet die communicatie zijn doel voorbij.