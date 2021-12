Weelde’s Winter Warenmarkt: ‘dichtgaan is geen optie’

De organisatie roept daarom last-minute een winterse kerstmarkt in het leven, die wel met de huidige maatregelen georganiseerd kan worden. Zodoende bieden zij Rotterdamse ondernemers, die mogelijk ook de klappen van de lockdown vangen, de mogelijkheid hun producten te verkopen aan groot publiek. Daarnaast willen zij met de markt een plek bieden waar nog ruimte is voor wat saamhorigheid en gezelligheid.

Volgens de organisatie ga je naar Weelde’s Winter Warenmarkt voor ‘een origineel kerstcadeau, nieuwe sneakers, een tattoo of gewoon om gezellig gl?hwein te drinken. In totaal hebben zo’n 70 standhouders zich aangemeld voor de weekenden. Hieronder bevinden zich vele creatieve ondernemers in onder anderen kunst, design, interieur, (vintage)-kleding en vinyl. Daarnaast verkopen ook particulieren hun tweedehands spullen. Een winterse daghap is verkrijgbaar bij Weelde’s chef Jona Haile en restaurant Kumzits verzorgt voor de gelegenheid voor passende hapjes, limonades, cocktails en wijnen. Tot slot draaien er ieder weekend verschillende Rotterdamse dj’s en residents op de markt.

Blijdag

Onderdeel van deze markt is ook ‘Blijdag’ - ‘die naam is zo gekozen omdat positiviteit nu van belang is”, aldus Weelde. Dit mini-event is in samenwerking met skater Wouter Molenaar (in de scene beter bekend als ‘Woetoe’) opgezet en vindt plaats in het Poolcaf?, de skatepool van Weelde. Hier kan men indoor skaten en worden kunstexposities getoond van jonge, opkomende kunstenaars. Daarnaast vindt er een clothing swap plaats, waar bezoekers worden gevraagd hun oude of niet passende kledingstuk mee te nemen en in te ruilen voor een beter item.

COVID-maatregelen

Het evenement voldoet aan alle corona-maatregelen. Er is een mondkapjesplicht, er zijn looproutes en aan de deur wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs.

‘Dichtgaan is geen optie’

Het organiseren van deze markt is volgens de organisatie noodzakelijk en dichtgaan is geen optie. ‘Ons team werkt hard, heel hard, om van Weelde de plek te maken die het is: een vrije wereld voor onze Weelde community. Die plek willen we en moeten we behouden. Maar eerlijk is eerlijk, met alleen maar meer beperkingen op de loer en het niet in aanmerking komen voor een steunpakket, wordt het een pittig seizoen.’ In december vragen zij dan ook om ieders support voor dit enige terugkerende event dat zij w?l kunnen realiseren, met de hoop dat vele bezoekers hen komen steunen.

Weelde’s Winter Waren Markt: 11 & 12 december, 18 & 19 december. Tijden: 12:00 - 17:00 uur. Entree: €3,-. Adres: Marconistraat 39, Rotterdam. Programma:

11 december: dj Pokkoelective, 12 december: dj Pinkman Records, 18 december: n.n.b. en 19 december: dj Hans & Pierrot + karaoke

Kunstenaars en andere programma-onderdelen voor de overige weekenden worden op de socials van Weelde bekend gemaakt, Kijk voor meer informatie op: www.weelderotterdam.nl. Instagram: @weelderotterdam.

Weelde Rotterdam

Op een landgoed van bijna twee hectare ontstond een plek van mogelijkheden. Weelde omvat een kantine voor ontbijt en lunch, een restaurant, een bar, een weelderige tuin, een stadsstrand, club en talloze ruimtes waar elk soort evenement een plek kan vinden. Hier komen vele partijen samen die zich door het land hebben laten inspireren en met elkaar iets moois neerzetten.