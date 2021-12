Win een dagje dierverzorger zijn met de loterij van dierentuin Blijdorp

Na het grote succes van de eerste Blijdorp-loterij, start Diergaarde Blijdorp deze wintermaanden wederom met een online loterij. Altijd al eens een nachtje willen slapen in Blijdorp? Voor één dag dierverzorger zijn? Of willen dineren op een unieke plek tussen de dieren?

Met een lot maken deelnemers kans op olifantastische ervaringen, toffe (Blijdorp) items en mooie prijzen van partners die de Rotterdamse Diergaarde een warm hart toedragen.

Met een lot helpen deelnemers direct mee met de uitbreiding van het olifantenverblijf. Blijdorp wil zich blijven doorontwikkelen, bijdragen aan essentieel onderzoek en inspireren goed te zorgen voor de aarde, die we delen. De opbrengsten van de Blijdorp-loterij dragen bij aan dit doel.

Online loterij

De loterij is op donderdag 2 december gestart en loopt de hele december feestmaand tot en met 12 januari. Een lot kost €2,50. De loterij zal geheel online worden gehouden en de loten worden digitaal toegestuurd. Kijk op diergaardeblijdorp.nl/loterij voor alle voorwaarden. De trekking is op 13 januari en vindt plaats onder toeziend oog van een notaris. De prijswinnaars worden daarna per email op de hoogte gesteld. De prijzen worden toegestuurd of kunnen worden opgehaald.

Loten verkopen

Degenen die de meeste loten verkopen, maken kans op extra prijzen. Met een persoonlijke link kan de loterij zo breed mogelijk onder de aandacht worden gebracht. Dit kan door een eigen account aan te maken via de site loterij.diergaardeblijdorp.nl/teamlink en zo iedereen aan te sporen om via de link loten aan te schaffen. De top 3 meest gebruikte lootjeslinks maken kans op de extra prijs: een rondleiding achter de schermen voor 7 personen in Diergaarde Blijdorp. Dus vraag buren, vereniging, bedrijf en volgers om via jouw link lootjes aan te schaffen en win die mooie extra prijs. De lootjeslink-winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Uitbreiding olifantenverblijf

Blijdorp wil voorop blijven lopen in het houden van olifanten volgens de modernste inzichten en hoge welzijnsnormen en een vooraanstaande rol blijven spelen bij natuurbehoud. ‘Sinds 1991 coördineert Blijdorp het Europese stamboek van de Aziatische olifant (EEP). We willen het huidige verblijf flink uitbreiden zodat we onder andere ook een bullengroep kunnen huisvesten. Op deze manier kunnen we beter de groepsdynamiek zoals in de natuur nabootsen. Verder kunnen we met meerdere afzonderlijke buitenverblijven de olifanten meer variatie en keuzemogelijkheden bieden. Ook de Vereniging Vrienden van Blijdorp start binnenkort met een grote actie voor uitbreiding van het olifantenverblijf.’