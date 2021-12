Deze week op de agenda in Schiedam

Ga altijd even na bij de organisatie(s) of de activiteit wel doorgang vindt, in verband met eventuele wijzigingen omtrent coronamaatregelen. Soms zijn er wijzigingen die de redactie niet meer heeft kunnen opnemen in het overzicht.

Tai Chi

Maak dan kennis met de meditatieve, vloeiende bewegingen van Qi Gong & Chi Tao. Ingrid van Breemen van Innerlijke glimlach geeft al 18 jaar met succes haar wekelijkse lessen en workshops Qi Gong & Tai Chi Tao in een sfeervolle zaal in Schiedam Kethel. Qi Gong bevordert je geestelijk en lichamelijk welzijn. Kijk voor meer informatie op: https://innerlijkeglimlach.nl of bel: 06-44804102.

E-book lenen

Leer in ??n middag hoe je e-books en luisterboeken leent van de online Bibliotheek van 13:00 tot 16:30 in De Korenbeurs op donderdag 9 december.

Rob Geus

Op vrijdag 10 december komt Rob Geus van 14.00 uur tot 15.30 uur langs bij boekhandel Post Scriptum in winkelcentrum Hof van Spaland om zijn boek ‘De echte Geus’ te signeren.

Wie is Rob Geus echt? In zijn biografie geeft hij een kijkje in de keuken waar hij ?ltijd vrolijk van wordt, die van zichzelf. Natuurlijk is het boek dan ook te koop.

Open huis Plantagekerk

Op zaterdag 11 december is de maandelijkse ‘Deuren Open’ in de Plantagekerk. De kerk is elke tweede zaterdag van de maand vrij te bezichtigen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Van buitenaf is nauwelijks te zien dat er achter de deuren aan de Lange Nieuwstraat 61-63 een oude kerk schuilt. Loop eens binnen om in alle rust het kerkgebouw te bekijken, een praatje te maken en/of geniet van een gratis kopje koffie of thee. Het historische R?tter-orgel wordt deze middag door gastorganist Pim Mellegers bespeeld. I.v.m. de huidige coronamaatregelen verzoeken we de 1,5 meter afstand in acht te nemen en om binnen in de kerk tijdens verplaatsingen een mondkapje te dragen.

De Notenkraker

De Sprookjespiano presenteert op zondag 12 december van 11.00 tot 11.30 uur de Notenkraker, een muzikale vertelvoorstelling met de muziek van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 4 jaar en ouder. Vooraf is er de mogelijkheid om gezellig met uw kind(eren) te ontbijten in C?sant in de Korenbeurs.

Digitaal Spreekuur

Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur op maandag 13 december van 13.oo tot 16.00 uur in Ontmoetingscentrum De 5 Molens (Nieuwe Damlaan 818).

Schrijfcaf?

Schrijf je weleens een verhaal of gedicht en vind je het leuk om daar verdieping of variatie in aan te brengen? Of schrijf je nog niet, maar wil je dit wel een keer proberen? Kom dan naar het Schrijfcaf? in de Korenbeurs op woensdag 15 december van 10.15 tot 12.15 uur.

Meditatief wandelend

Twee keer per maand kun je mee met een verstillende en meditatieve stiltewandeling in Schiedam. Zo ook deze maand op 18 en 19 december, net voordat energetisch gezien de meest stille tijd van het jaar aanbreekt. Tijdens deze stiltewandelingen vertraag en verstil je, maak je via je zintuigen verbinding met de omgeving en natuur en nodig je een innerlijke bedding van rust en stilte uit. We beginnen en eindigen met meditatieve bewustzijnsoefeningen en tijdens de wandeling nemen we de tijd om een paar keer bewust stil te staan. Om vanuit wat je dan ervaart verder te lopen. We sluiten de wandeling af met een kopje thee en de gelegenheid om ervaringen en/of vragen te delen. Met natuurcoach, yogadocent en stilteliefhebber Rianne Collignon. OP 18 december - Schiedam centrum - 8.00-09.30 uur, 19 december - Midden-Delfland/Schiedam Noord - 8.00-09.30 uur. Alle data zijn te vinden op en aanmelden kan via https://riannecollignon.nl/.

Stuur je bericht in

Ook uw agendabericht in de krant? Stuur uw agendabericht per mail naar ons toe. Zet in dit bericht even om welke activiteit het gaat, tijd, datum, plaats, informatie voor aanmelden of opgeven en een contactpersoon of telefoonnummer/ website voor meer informatie voor de mensen die aan de activiteit willen meedoen. Als u er een leuke foto bij heeft, dan zetten we deze erbij. Mail uw activiteit naar: redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl.