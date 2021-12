Koningin Maxima bij lancering Schuldenlab in Havenkerk

Hare Majesteit Koningin Máxima was dinsdag 30 november in de Havenkerk in Schiedam aanwezig bij de lancering van Schuldenlab MVS. (Foto: Paul Meuldijk)

Hare Majesteit Koningin Máxima was dinsdag 30 november in de Havenkerk in Schiedam aanwezig bij de lancering van Schuldenlab MVS. (Foto: Paul Meuldijk)

Hare Majesteit Koningin Máxima was dinsdag 30 november in de Havenkerk in Schiedam aanwezig bij de lancering van Schuldenlab MVS. MVS is een publiek -privaat netwerk en zet zich in om de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schuldenzorgvrij te krijgen.

Burgers worden sneller en effectiever ondersteund bij schuldenproblematiek. Het regionale initiatief is ontstaan in samenwerking met de landelijke Stichting SchuldenlabNL. Die zet zich onder meer in voor opschaling van effectieve schuldhulpmethoden voor kwetsbare groepen om hen schuldenzorgvrij te maken.SchuldenlabMVS is gestart met twee schuldhulpmethodes die reeds beproefd zijn: De Nederlandse Schuldhulproute en Collectief Schuldregelen. De Doorbraakmethode gericht op ‘multiprobleem huishoudens’ is in ontwikkeling.

Daarnaast werken de drie gemeenten samen met private partners als Waterweg Wonen, zorgverzekeraar DSW en uitzendbureau Randstad aan nieuwe initiatieven. Inwoners, bedrijven, financiële instellingen, overheidsorganisaties en wetenschappers uit de regio worden ook uitgenodigd om mee te denken aan de vorming van SchuldenlabMVS. Het doel is om gezamenlijk bestaande schuldhulpmethodes effectief in te zetten en innovatieve methoden te ontwikkelen die bijdragen aan zowel het voorkomen van schulden als het oplossen daarvan. Koningin Máxima was aanwezig bij de lancering in het bijzijn van wethouders Werk en Inkomen van de drie betrokken gemeenten en de directeur van Stroomopwaarts.