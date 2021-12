Recreatieoord Hoek van Holland vereeuwigd in Miniworld Rotterdam

Recreatieoord Hoek van Holland heeft een plekje gekregen in Miniworld Rotterdam. De onthulling van de miniatuurversie van het recreatieoord vond woensdagmiddag 24 november plaats aan het Weena in Rotterdam.

Een aantal prominenten kwam bijeen om de maquette van Recreatieoord Hoek van Holland officieel onderdeel te maken van de miniatuurwereld: Martin de Jong (initiatiefnemer), John Buijsman (bekend als de ‘010Sherriff’), Yoek Kouwenhoven (woordvoerder van de actiegroep die strijdt tegen de verkoop van het park), Mario Bruijns (schrijver van de boekenserie ‘De houten kampeerstad van Rotterdam aan zee’) en Marc van Buren (directeur van Miniworld Rotterdam).

Het vijftal wist, met hulp van andere genodigden, de maquette officieel te openen door het naar beneden trekken van een prachtige wand van gekleurd papier. Onder de genodigden waren ook enkele raadsleden van de Rotterdamse gemeenteraad, zoals Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam, Ellen Verkoelen van 50PLUS en Gerben van Dijk van ChristenUnie-SGP.

Historische waarde

Het recreatieoord, ook wel De houten kampeerstad van Rotterdam aan zee genoemd, is het oudste vakantiepark van Nederland. De gemeente Rotterdam opende het in 1923 als tentenkamp. Dankzij haar rijke cultureel-historische en maatschappelijke waarde is het recreatieoord bijgeschreven in het Netwerk Immaterieel Erfgoed en erkend als Echt Rotterdams Erfgoed. Ook maakt het deel uit van de Canons (geschiedschrijvingen) van Zuid-Holland.

Crowdfunding-actie

Het recreatieoord staat de laatste tijd in de belangstelling omdat de bewoners een tot op heden succesvolle strijd voeren tegen een verkoop van het park. Daarbij rees al snel de vraag waarom het park niet in Miniworld Rotterdam was vertegenwoordigd. Martin de Jong nam vervolgens het initiatief om in overleg met Miniworld een Crowdfunding-actie te starten. Om aan het doel bij te dragen konden belangstellenden een ‘eigendomsbewijs’ kopen. Die actie had succes. Zodoende kon het modelbouwatelier van Miniworld Rotterdam aan de slag om het park in het klein na te bouwen.

De maquette heeft een plekje gekregen in een toepasselijk deel van de miniatuurwereld van Miniworld Rotterdam, namelijk dicht bij de zee en de duinen.