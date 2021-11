Spetterend debuut optreden van dirigent Ardjoena Soerjadi bij Toonkunstkoor

‘De angst bestond dat de uitvoering op 27 november niet door zou kunnen gaan vanwege de nieuwe Corona maatregelen. Daarom besloot het bestuur, aldus de voorzitter, om het concert naar voren te halen en uit te voeren op de dag van de generale. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te repeteren en samen te werken. En met succes.Het was een pittige klus om iedereen geinformeerd te krijgen maar uiteindelijk is dat gelukt. Met alle mogelijk voorzorgsmaatregelen, QR code, mondkapje, afstand houden en geen pauze is het de uitvoering van Purcells King Arthur geweldig gegaan. Het koor, orkest Collegium Delft en de solisten Klaartje van Veldhoven, Wendy Roobol, William Knight, Joris van Baar en David Prins werden door Ardjoena enthousiast gedirigeerd. De ambiance van de Grote Kerk maakte de avond compleet.

Het was een lange zit van twee uur, zonder pauze, maar het publiek was heel enthousiast. Het is mooi dat we als koor, dankzij de medewerking van gemeente en fondsen, zo’n professioneel concert neer kunnen zetten. Omdat we de verkoop van de kaarten wilden beperken (ivm. Corona) is op het laatste moment besloten een livestream opname te maken zodat ook mensen thuis konden meegenieten. Deze is terug te vinden op de website: www. Toonkunstkoorschiedam.nl. Wanneer we weer kunnen gaan zingen is de vraag maar de muziek van King Arthur zal bij velen nog lang doorklinken.’