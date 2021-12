Boekpresentatie ‘Rauw’van stadsdichter Yvette

Minimaal 6 gedichten per jaar maken, dat was de afspraak die Yvette Neuschwanger meekreeg toen ze in 2019 aantrad als stadsdichter van Schiedam. Het werden er ‘iets’ meer. Een greep uit al die gedichten is nu verzameld in de bundel RAUW, die op 5 december officieel verschijnt.

RAUW met een stads randje. Dat is de titel van de bundel, die dankzij de medewerking van SCHIEDAM. collectie ook letterlijk een stads randje meekrijgt: de skyline van Schiedam. De bundel bevat naast alle ‘gewone’ gedichten helaas ook 1 zwarte bladzijde; de coronaperiode. Een letterlijk zwarte bladzijde in het boek, gevolgd door gedichten vol hoop en saamhorigheid. Waarmee in RAUW onbedoeld ook een stukje historie po?tisch is vastgelegd. De bundel kost € 15, bevat meer dan 100 gedichten en is onder meer te koop bij het Schiedams Boekhuis en boekhandel Post Scriptum.

Hoe de boekpresentatie vorm krijgt blijft door alle coronamaatregelen ook nog even spannend. Vast staat in ieder geval wel dat het 1e exemplaar gepresenteerd wordt in het Schiedams Boekhuis. ‘Er zijn grootse plannen voor de boekpresentatie, die bijna dagelijks worden bijgesteld”, aldus Yvette. ‘We volgen daarbij de coronamaatregelen op de voet. Natuurlijk schreeuw ik het liefst van de daken hoe trots ik ben op het eindresultaat, maar het belangrijkste is wel dat het voor iedereen veilig en verantwoord moet zijn”. Daarom wordt rekening gehouden met 3 mogelijke scenario’s; vari?rend van een presentatie voor publiek, enkel voor de pers of volledig online. Welk scenario het uiteindelijk zal worden, wordt volgende week bekend. Dan is er ook meer zicht op de mogelijk aangescherpte coronamaatregelen en mogelijkheden.