Bibliotheek Korenbeurs zondag 5 december gesloten

De bibliotheek in de Korenbeurs is op zondag 5 december de hele dag gesloten. Die dag wordt er een nieuwe tochtsluis geinstalleerd, waardoor we het binnenklimaat in de winter beter kunnen reguleren.

De Bibliotheek Schiedam wil de komende jaren op een steeds milieubewustere manier haar diensten aanbieden. De realisering van een tochtsluis stond daarom hoog op het verlanglijstje. Omdat we ervan uitgaan dat veel mensen op die dag met surprises en gedichten in de weer zijn, leek 5 december de Bibliotheek Schiedam een logische dag om de deur te sluiten. Wellicht zijn er maandag 6 december nog wat werkzaamheden om de plaatsing af te ronden. Maar het grote werk is dan al achter de rug.

Coronabeleid

De bibliotheek is vanaf heden gewoon open voor regulier bezoek, zoals het lenen en lezen van boeken en kranten, werken en studeren en een bezoek aan het caf?. ‘Op donderdagavond gewoon tot 20.00 uur, want we zijn door de overheid aangemerkt als een essentiele instelling. De avondprogrammering zoals de Dinsdagavond Basisvaardigheden komt te vervallen. Het optreden van Nico Dijkshoorn op 9 december wordt verplaatst naar het voorjaar en reeds aangeschafte kaarten blijven geldig.’ Voor een bezoek aan de bibliotheek gelden de volgende spelregels: Heb je klachten, blijf thuis, draag een mondkapje, geef elkaar de ruimte en geen coronatoegangsbewijs nodig (alleen wanneer je van de horeca gebruikt maakt).

Sluiting Sinterklaaspaleis

Direct na de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft de Bibliotheek Schiedam samen met SEPS besloten het Sinterklaaspaleis te sluiten, zowel voor de schoolbezoeken als het reguliere bezoek. ‘We beseffen dat we daarmee kinderen en hun ouders teleurstellen, maar wij stellen de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers, medewerkers en alle bezoekers nu op de eerste plaats.’