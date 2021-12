KunstWerkt viert dertig jarig bestaan met iconische kelderfles

Het resultaat is een verscheidenheid aan kunstwerken, gebaseerd op dit Schiedams erfgoed. Kunst verbindt, dat zit zowel in het DNA van Stichting KunstWerkt als dat van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Stichting KunstWerkt en het Nationaal Jenevermuseum Schiedam slaan met deze tentoonstelling ‘Van fles naar KunstWerkt’ de handen ineen. Het is te zien tot en met 16 januari.

De kelderfles

De kelderfles is een speciaal, voor de export van Hollandse moutwijnjenever bestemde mondgeblazen glazen fles. Een kelderfles werd hoofdzakelijk gebruikt om jenever in te vervoeren. Een kenmerk van de kelderfles is dat hij conisch afloopt zodat hij in een houten krat kan. De krat werd een kelder genoemd.

Kunst verbindt

‘Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is verheugd over deze samenwerking”, aldus directeur Diederik von B?nninghausen. ‘De eeuwenoude kelderfles gebruiken wij nog steeds. Voor ons is deze kelderfles een hedendaags gebruiksvoorwerp. Nu de kelderfles door hedendaagse kunstenaars onder handen wordt genomen wordt deze fles nog meer het beschouwen waard.’

Gratis rondleidingen

De dertig deelnemende kunstenaars nemen de bezoekers mee in het achtergrondverhaal van de tentoonstelling tijdens gratis rondleidingen. Deze worden gehouden op zondag 12 december 14:00 uur, zaterdag 18 december 14:00 uur en zaterdag 15 januari 14:00 uur. Aanmelden via receptie@jenevermuseum.nl.

‘De Stad te Gast’

Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam heeft deze bijzondere expositie georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting KunstWerkt. Deze tentoonstelling is onderdeel van het project ‘De Stad te Gast’. Verenigingen of organisaties in Schiedam krijgen daarbij de gelegenheid de Melcherszaal te benutten voor hun activiteiten.