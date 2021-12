Joke Bakker gaat het pand aan de Hoogstraat 85 duurzaam ombouwen

door Janet van Huisstede

Je zou bijna vergeten dat het pand dat OpenArtExchange nu nog huurt van de gemeente, absoluut niet past in het straatbeeld van de authentieke, historische binnenstad. Daar gaat de komende jaren verandering inkomen, nu Joke Bakker het pand aankoopt.

‘Nee, ik heb het nog niet officieel aangekocht”, zegt Joke voorzichtig. ‘Maar wel het recht verworven om het pand te kopen tegen een minimale overeengekomen prijs. Dan moet de gemeente de plannen van mij en architect Frederik P?ll van FPBA goedkeuren. FPBA heeft veel ervaring in herbestemmingen.’ Op haar laptop wijst ze naar de beelden die nu verder worden uitgewerkt: een pand dat helemaal opgaat in de Hoogstraat-panden, en waarvan het dak voor het oog doorloopt in de achtergelegen Havenkerk.

Internationaal

‘Ik ben al sinds september 2018 over dit pand in gesprek met de gemeente. Onze galerie past in het Museumkwartier, met een levendige plint waar ruimte is voor kunst. We scoren internationaal goed. Begin deze maand nog met expo’s in Parijs en Frankfurt, nu in Straatsburg. Daarmee trekken we ook kunstenaars en kunstliefhebbers naar Schiedam. Naast de galerie op de begane grond en de halve eerste etage, wil ik daarom op de bovenverdiepingen vier woningen cre?ren voor ‘artists in residence’ en bijvoorbeeld expats.’

Modern en klassiek

Het ontwerp oogt statig met grote ramen voor veel lichtinval. Het moderne, verticale ontwerp heeft klassieke elementen. Geverfd hout wordt gecombineerd met stucwerk. Op de begane grond is naast expositieruimte ook plaats voor werkruimte en een kleine horecaplek waar kunstenaars en kunstminnaars elkaar kunnen ontmoeten. De oude zijmuur van de pastorie, die tegen de achterzijde van de Havenkerk staat, wil Joke behouden. Daar komt ook de ingang voor de vier woningen met balkon, lift en fietsenbergingen.

Duurzaam bouwen

Onderzoek van het pand heeft veel tijd gekost. ‘We zoeken naar een optimale combinatie voor duurzaamheid, circulair bouwen, zelfvoorzienendheid en respect voor de historie van het pand en de omgeving. Dus: goed isoleren, een groen sedumdak waarmee we bijdragen aan de biodiversiteit in de stad, zonnepanelen, klimaatbestendige wateropvang voor doorspoelen van de toiletten, en hergebruik van materiaal. Het pand staat op een dijklichaam, in een kwetsbare omgeving op archeologisch beveiligde grond, dus je kunt niet in de grond gaan roeren. Drillen of heien is uitgesloten. Daarom moeten we met lichte materialen werken, zoals bijvoorbeeld zink op het dak in plaats van het leisteen van de Havenkerk om de bestaande fundering niet te zwaar te belasten.’

Planning

Na een laatste aanpassing van de tekeningen, hoopt Joke binnen zes maanden de vergunningen te krijgen. Tegelijkertijd starten de overleggen met aannemers en installateurs. Er wordt nu al gewerkt aan een plan om de overlast van de bouw zoveel mogelijk te beperken.