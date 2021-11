Stichting Niemand Buiten Spel zet zich in voor de medemens die hulp hard nodig heeft

‘Wij willen deze kwetsbare groep mensen graag een steuntje in de rug geven in de samenleving, om zich in onze maatschappij staande te kunnen houden en zich op meerdere vlakken te kunnen ontwikkelen. Onze doelgroep bestaat zowel uit volwassen als kinderen. De grootste groep betreft echter volwassen. Het gaat hier om mensen met: stress, eenzaamheid/sociaal isolement, huishoudelijk geweld, als alleenstaande ouder kinderen alleen opvoed, psychische klachten, armoede/schuldenproblematiek, na overlijden van partner niet weten hoe verder te moeten, echtscheiding, ontslag en werkeloosheid, laaggeletterdheid, dakloos, vluchteling/statushouder zijn, gedragsproblemen, autisme en/of ADHD, geestelijke en/of lichamelijke beperkingen en meer.

Hoe het ooit begon

Wat 5 jaar geleden begon als een Schiedams burgerinitiatief van Rob Bonneur, is inmiddels uitgegroeid tot de Stichting Niemand Buitenspel, omdat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Rob startte een burgerinitiatief en ging tennissen met statushouders bij zijn club TSN (in Schiedam). Een fijne manier om statushouders sneller te laten integreren; contacten te leggen en de taal te

leren. Maar om zijn idee breder over de stad uit te rollen, had hij hulp nodig. Hij klopte op diverse deuren en kreeg die ondersteuning ook, bijvoorbeeld de gemeente Schiedam, maar ook bij lokale fondsen, voor het uitvoeren van zijn burgerinitiatief. Er kwamen ook lessen voor kinderen met een beperking/autisme. De groep van de volwassen en de groep kinderen zijn nog steeds actief.

Na dit succesvolle initiatief was het tijd voor een volgende stap. ‘In februari 2020 besloten wij een offici?le stichting op te richten. De Stichting bestaat inmiddels uit Rob Bonneur als voorzitter(79), Gerhard de Kok als penningmeester (83) en Sharda Ramjiawan als secretaris. Daarnaast maken wij gebruik van een groep betrokken vrijwilligers en docenten. Wat begon met statushouders, is inmiddels uitgebreid met andere kwetsbare doelgroepen die wij graag een steuntje in de rug willen geven. Vanwege ons project kwamen wij in contact met andere maatschappelijke organisaties in de stad en de regio en merkte dat er veel behoefte is aan sociaal maatschappelijke activiteiten voor kwetsbare doelgroepen.’

‘En echt, we zijn kwetsbaarder dan we denken. Wij laten mensen die nu buiten de boot vallen weer meedoen. We cre?ren een clubhuisgevoel, helpen de mensen en luisteren naar hen. Er wordt op deze manier structuur geboden. Bovendien ontstaan er vriendschappen, mensen komen uit hun sociale isolement, stappen over die drempel. Naast tennis zijn wij ons ook op andere sporten/activiteiten gaan richten.

Projecten

Op dit moment lopen er 4 verschillende projecten van de stichting in Schiedam en binnenkort zal er gestart worden met het project Helden van de Buurt. ‘Wij gaan bij dit project muzieklessen aanbieden (gitaar, piano, keyboard, drum en zang) voor alle leeftijdsgroepen. Deelnemers krijgen de kans, hun talenten te benutten, mensen te ontmoeten en uit sociaal isolement komen. Deze groep mensen beschikken zelf niet over financi?le middelen om muzieklessen te volgen. Samen een eenheid; een project waar mensen voor wie dit niet gebruikelijk is of niet snel in

aanraking komen met sport, de kans krijgen om in wijkcentrum Oost op een laagdrempelige manier deel te nemen aan boksen, zumba, yoga, sport en of spel.

Tennis totaal is een project. ‘Door middel van Tennis Totaal proberen wij mensen (kinderen en volwassen) te helpen terug te keren in de sociale maatschappij, omdat zij door verschillende oorzaken hier niet meer deel van uitmaken. En tot slot Nu of Nooit; Jongeren (jongens en meisjes) in leeftijdscategorie van 15 t/m 27 jaar begeleiden in hun resocialisatie traject. ‘Door middel van gespecialiseerde coaches gaan wij met hen sportend aan de slag. Met deze projecten willen wij mensen helpen terug te keren in de sociale maatschappij, omdat zij door verschillende oorzaken hier niet meer deel van uitmaken in samenwerking met lokale partijen (o.a. GGZ Delfland, Stichting het Startblok, De Voedsebank) mensen laten sporten bij lokale sportscholen en sportcentra in Schiedam.’

Toekomst

Met het oog op de toekomst (in verband met de leeftijd van onze bestuursleden) en de continu?teit van de stichting, is de stichting opzoek naar versterkingen. Naast bestuursleden is de stichting ook nog opzoek naar vrijwilligers. Voor informatie neem contact op met Gerhard de Kok (penningmeester), telefoonnummer: 06-55137126 of email g.d.k@hetnet.nl.