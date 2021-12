Het Schiedam van Kor Kegel

Groener en oranjener Antoinette Laan wil Schiedam groener maken. De wethouder voor groenbeleid heeft daarmee het college van B & W achter zich gekregen. Komend jaar geeft ze het startsein voor het opknappen van de rooms-katholieke begraafplaats beneden aan de Vlaardingerdijk. Ook het groen in de Mgr. Nolenslaan en op de Churchillweg wordt opgeknapt. Nu zou je overal willen dat dat de biodiversiteit ten goede komt, maar hoe weten rupsen, slakken en torretjes dat ze in het groen moeten blijven en beter de drukke Churchillweg niet kunnen oversteken?

Wethouder Laan wil de stenige plekken in Schiedam actief vergroenen. Dat is taal naar mijn hart. Een eerdere wethouder, Adri Reijnhout, nam meer dan een kwart eeuw geleden het initiatief om een deel van de Fabristraat tot hofje om te vormen. Er zijn veel meer straten die zich voor zo’n aanpak lenen, maar na Adri Reijnhout waren er geen gemeentebestuurders die het aandurfden om de bewoners te vragen of ze dan hun auto’s ergens anders wilden parkeren. Misschien zou Antoinette Laan die discussie willen aangaan, maar laten we eerst maar eens zien of ze na de raadsverkiezingen van woensdag 16 maart nog wethouder blijft.

Ze kondigt wel aan dat de entrees tot de stad groener worden. Dat zijn de De Brauwweg, de Horvathweg, de Lorentzlaan, de Rotterdamsedijk, de Vlaardingerdijk, de Hargalaan, de Laan van Bol’es en de afritten van de A4 en de A20. Allemaal mogen ze wel plantaardiger worden. Ik beperk me overigens tot de autowegen, want waar je via fiets- en voetpaden Schiedam binnenkomt, ziet het er al groenig uit. Maar het kan natuurlijk altijd beter.

Toch ontstaat een spanningsveld tussen de vergroening en de verstening van Schiedam. Meer woningbouw, meer bestrating. De nieuwe woonwijk in het ex-Hargapark is tamelijk stenig, ook waar de straten hofjes hadden kunnen zijn. Gemiste kans van dit gemeentebestuur – toen Antoinette er nog niet was. We kunnen van het verleden nog iets leren. Onder wethouder Chris Zijdeveld werd veertig jaar geleden openbaar groen uitgegeven aan omwonenden, die er tuinen van konden maken. Goedkoper voor de gemeente en als resultaat meer biodiversiteit dan van een grasveld. Er kwam zelfs een moestuincomplex aan de Willem de Zwijgerlaan bij de Westfrankelandsedijk. Aan zulke voorzieningen bestaat nog steeds behoefte, misschien wel meer dan toen.

Schiedam kleurt trouwens ook oranje; neem drinkwinkel Lucas op de Grote Markt als voorbeeld. Tot eind volgende week is er de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en die campagne heet Orange the World. Het is afschuwelijk dat 45 procent van de vrouwen in Nederland met geweld te maken heeft. Oranje zal er geen eind aan maken, maar preventie en bewustwording kunnen het probleem terugdringen. Je zou geweldplegers onder het groen wensen.