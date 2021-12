Onderhoud aan Ketheltunnel.

Gedurende de werkzaamheden is de Ketheltunnel in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Kethelplein en Delft. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit Delft omgeleid via de Kruithuisweg N470 naar de A13. Vanuit Schiedam wordt het verkeer omgeleid via Knooppunt Kethelplein en de A20 naar de A13. De omleidingsroutes worden met gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg aangegeven. Beide omleidingsroutes zorgen voor een extra reistijd van ongeveer 10 minuten. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).