Wondertje voorkomt degradatie Scyedam

Ooit speelde Scyedam in de hoogste klasse van het tafeltennis. Later volgden heen-en-weertjes tussen de ere- en eerste divisie. In de recente jaargangen was dat niet meer aan de orde. Moesten ze in de eerste klas zien overleven. In de najaarscompetitie verzeilde het zelfs in de degradatie-play-offs en leek een daling naar de tweede divisie niet af te wenden. Dankzij een topprestatie van het al gedegradeerde SVE, dat tegen Scyedams concurrent Avanti boven zichzelf uitsteeg en slechts met 4-3 verloor. Scydam ging met 4-3 onderuit tegen SKF. De winstpartijen van Thomas Baart en tweemaal Nermin Smajic zorgden er echter voor, dat het in het klassement gelijk eindigde met Avanti. Omdat de Schiedammers eerder de onderlinge wedstrijden wonnen werd alsnog een langer verblijf in de eerste klasse zeker gesteld.