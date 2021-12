Vrijwilligers van De Koffiehoek bieden een luisterend oor aan bezoekers

Ben je te vroeg voor de uitvaartplechtigheid? Of wil je na afloop nog napraten, terwijl de koffiekamer in Yardenhuis Beukenhof wordt ontruimd? In beide gevallen biedt De Koffiehoek uitkomst.

Door Kor Kegel

Het is een apart staand gebouwtje, waar je haast niet omheen kunt op weg naar de aula. Toch hebben veel bezoekers niet in de gaten dat je hier genoeglijk kunt bivakkeren in de serene rust van de begraafplaats. Om meer op te vallen wordt het terras voor De Koffiehoek steeds gezelliger en hangt er bij de parkeerplaats een spandoek. Je leest er bondige informatie over De Koffiehoek vijftig meter verderop.

De Koffiehoek is in 2016 geopend. Bij het eerste lustrum zijn er tien vrijwilligers actief, die zorgen dat je er zes dagen in de week en elke eerste zondag van de maand wat kunt gebruiken. De koffie, thee en andere dranken zijn zeer betaalbaar, de tosti’s ook, evenals de kaarsen, steekvazen, bloemen en planten. ‘Iedereen komt hier met een verhaal. Na een begrafenis of crematie willen bezoekers zich kunnen uiten. Daar nemen we natuurlijk de tijd voor. Dat maakt het bijzonder om hier vrijwilligerswerk te doen”, zegt Marja Ilmer-Gevaerts.

‘Er zijn vaste bezoekers van de begraafplaats. Ze komen elke dag. Als ze dan de vrijwilliger zien aan wie ze eerder hun verhaal kwijt konden, komen ze ook naar De Koffiehoek. U begrijpt me tenminste, zeggen ze dan”, vertelt Marrit Wapenaar. ‘Wij voeren hier intensieve minigesprekken.’

Een bord bij het terras geeft de essentie weer:

In De Koffiehoek:

drinken we iets

luisteren we naar elkaar

wordt er gelachen

valt er soms een traan

is iedereen welkom

De vrijwilligers kunnen goed met elkaar opschieten en hebben een vaste dag om bij De Koffiehoek te werken. Marja en Marrit wisselen de zaterdag. ‘We zouden het fijn vinden als de begrafenisondernemers in hun informatie over de Beukenhof ook een briefje erbij doen dat De Koffiehoek er is en mogelijkheden tot ontmoeting biedt”, zegt Marja Ilmer. Ze werkt er pas sinds augustus, nadat ze zag dat de vrijwilligers nieuwe collega’s zochten, en ze is zeer gemotiveerd. Marrit Wapenaar heeft die zelfde gedrevenheid om De Koffiehoek bekender te maken. Zij werkt er sinds september 2018. ‘Mijn man was overleden, een dag na mijn vader. Hij is op de Beukenhof begraven. Ik ging een keer een kopje koffie drinken en ben in De Koffiehoek gebleven.’

Enkele vrijwilligsters hebben een uniform aan, andere komen gewoon in hun dagelijkse kleding. ‘Iedereen mag dat zelf uitmaken. Zelf vind ik dat als je zo strak in het pak loopt, de mensen denken dat je bij Yarden hoort en dat is dus niet zo”, zegt Marja. ‘Iedereen is hier gelijk. We hebben allemaal hetzelfde verdriet”, vult Marrit aan. De Koffiehoek is niet groot, maar effici?nt ingericht en je kunt op ruime afstand van elkaar zitten. Er staat een schoorsteen, het is de verblijfplaats geweest van de opzichter van de algemene begraafplaats toen het nog niet de Beukenhof heette. Achter de ontmoetingsruimte bevindt zich een keuken waar de tosti’s worden klaargemaakt en die half als kantoor is ingericht. Marja laat versierde stenen zien, geschikt om er een graf mee aan te kleden. ‘We gaan ook voor lichtjes zorgen, want op zondag 12 december hebben we hier de lichtjesavond, al zal dat vanwege de coronamaatregelen nu wellicht eind van de middag worden”, zegt ze.

Wereldlichtjesdag is altijd op de tweede zondag van december. Op de Beukenhof wordt dan stil gestaan bij overleden kinderen. ‘Er branden dan kaarsjes en we luisteren naar muziek en een gedicht en de namen van de kinderen worden uitgesproken. Als het door kan gaan, zal De Koffiehoek uiteraard ook geopend zijn”, zegt Marrit.

De Koffiehoek is van maandag tot en met zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur en op elke eerste zondag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur. Je kunt er ook gaan zitten zonder iets te bestellen. De Koffiehoek zoekt nog steeds vrijwilligers.