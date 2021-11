Bespaar belasting en beloon je kind voor werk, de fictieve dienstbetrekking

Als ondernemer houdt u vast van een win-win-situatie. Stel u heeft een zoon of dochter die 15 jaar of ouder is en zo nu en dan meehelpt in uw bedrijf.

Dat mag u die kosten aftrekken. Het loon dat u aan uw kind uitbetaalt valt in uw onderneming onder de reguliere bedrijfskosten. In de regel dient uw kind loonbelasting en Bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen over het loon dat hij of zij ontvangt. Blijft dit loon in 2021 onder 8.732 euro, dan benut uw kind de heffingskorting volledig, waardoor hij of zijn geen loonbelasting verschuldigd is.

De fictieve dienstbetrekking

Deze is van toepassing als uw kind ten minste 15 jaar is en indien de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst. Ten opzichte van een andere werknemer zijn de arbeidsvoorwaarden niet het zelfde.

Hieronder een opsomming van de regeling en de voorwaarden. Niets ingewikkelds aan:

De vereenvoudigde regeling voor uw meewerkende kinder

Voor uw meewerkende kind in uw bedrijf, mag u onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling toepassen.

Deze regeling houdt het volgende in:

U doet 1 keer per jaar aangifte loonheffingen;

U maakt gebruik van een apart loonheffingennummer. Dat is aan te vragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

U past altijd de loonheffingskorting toe;

U houdt de loonbelasting/premie volksverzekeringen 1 keer per jaar in op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar. U betaalt dan ook de werkgeversheffing Zvw.

Loonstaten hoeft u niet in te vullen;

Moet de loonspecificatie bij de loonadministratie bewaren;

Digitaal aangifte doen 1 maand na afloop van het kalenderjaar. Dit betekent dat u de aangifte over 2021 uiterlijk 31 januari 2022 moet doen. In de aangifte vermeldt u de gegevens van de kinderen. U kan op 3 manieren aangifte doen.

Voorwaarden vereenvoudigde regeling

De vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen mag u toepassen onder de volgende voorwaarden:

U heeft een eenmanszaak, maatschap, vof of cv;

Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s);

Uw kind is ten minste 15 jaar;

Vóór de eerste uitbetaling van het loon neemt u de naam, het adres en het burgerservicenummer van het meewerkende kind in de administratie op;

Het kind werkt in de onderneming van u(s). In het geval van een maatschap, vof of cv gaat het dus om een kind van 1 van de maten of vennoten;

Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen;

Uw kind geniet geen winst uit de onderneming.

Met betrekking tot de vereenvoudigde regeling moet u toestemming aan de fiscus vragen. Als u die toestemming niet heeft gevraagd of als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden voor u alle normale administratieve verplichtingen.