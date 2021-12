Jeroen Jongeleen rent een cirkel van glas en roest

Sinds een paar jaar doet Jeroen Jongeleen hardloopperformances. Als een soort menselijk potlood rent hij cirkels en filmt hij dit ‘tekenen’ in het (stads)landschap met een drone. Zijn tweeluik Running In Circles is nu aangekocht door het Stedelijk Museum Schiedam.

Het werk bestaat uit twee naast elkaar geprojecteerde video’s waarbij je de kunstenaar van bovenaf een glas- en roestcirkel ziet lopen, een groen en een bruin rondje. Jongeleen rent op het terrein van De Glasfabriek in Schiedam, waar het werk tot en met 16 januari 2022 is te zien in de pop-up tentoonstelling Glashard. Post-graffiti in De Glasfabriek Schiedam. Als een soort bonus kunnen bezoekers op het buitenterrein de cirkel met het vertrapte groene glas bekijken. Dan ervaar je ook het formaat van de rondte en het niet bepaald aaibare materiaal. Per cirkel liep/ tekende Jongeleen iets van 4 uur, een kleine marathon. Daarna konden zijn hardloopschoenen de prullenbak in. De aankoop is mogelijk dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Gemaakt in, met en over Schiedam

Museumdirecteur Anne de Haij spreekt van een geweldige aanwinst. ‘We richten ons als museum op zowel kunst als geschiedenis en daarom past deze video zo goed. Jongeleen laat zijn sporen na in De Glasfabriek Schiedam waar tussen 1853 en 2017 miljarden glasverpakkingen zijn gemaakt. Bijna iedere Schiedammer heeft wel een familielid dat daar werkte. Tegelijkertijd sluit zijn werk aan bij de hedendaagse kunstcollectie.’ Het werk wordt onderdeel van de Schiedam-collectie. Dat zijn kunstwerken gemaakt in, met of over Schiedam.

Bijzonder is dat Jongeleen (1967) de cirkels kleurde met materiaal dat hij op het terrein zelf vond: groen glaswerk en roestig ijzer. Denk bij dat laatste aan moeren, bouten en andere metaalstukjes. ‘Mijn cirkels zijn een soort ode aan de plek waar ze gemaakt zijn en over een paar jaar louter een echo van die plek”, vertelt hij. Het materiaal en de kant waar hij op rent, laat hij terugkeren in de titel. De bruine roestcirkel gaf hij de naam RUST/ running counter clockwise. De groene rechter video kreeg de naam GLASS/ runnings clockwise.

Hyperalert

Het rennen over glas was spannend en ‘best eng’ om te doen. Net als bij zijn eerdere cirkels stond de kunstenaar volledig in de hyperalert-modus. ‘Ik lette goed op wat er met mijn lichaam gebeurde; de gewrichten, spieren, ademhaling en meer. Daar kwamen nu ook mijn voeten en enkels bij. Glas probeerde door de onderkant van mijn zolen naar binnen te bewegen en spatte via de zijkanten in mijn sokken.’ Drama bleef gelukkig beperkt en buiten beeld.

Jongeleens werk is sterk be?nvloed door dada en kunststromingen uit de jaren 1960. Deze kunstenaars stootten de ‘hoge’ kunst van hun voetstuk om zo de verbeelding en creativiteit een plek te geven in het dagelijks leven. Eind 2019 tekende hij met rennen zijn eerste cirkel. Hij zegt: ‘Eerder ontstond het pad door louter rennen; als een soort slijtage van het (stads)landschap. Nu legde ik de cirkel aan met materiaal van de plek en activeerde ik de cirkel door het rennen.’