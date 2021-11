Tunneldelen komen in dok 7 aardig uit de verf

In de diepte van het droogdok loopt een man met een ladder. Verderop is iemand planken aan het timmeren. Op een steiger zijn twaalf mensen in oranje veiligheidskleding bezig om staven te plaatsen voor de wapening, waaroverheen in een later stadium het beton voor het dak van de Blankenburgtunnel wordt gestort.

Door Kor Kegel

Zo van bovenaf gezien is het opvallend hoeveel werkzaamheden nog gewoon met de hand moeten worden gedaan. Er staan wel torenkranen rond het Prins Willem-Alexanderdok en er draait een cementmolen voor een ander tunnelelement, aan machines ontbreekt het ook niet, maar het is daarnaast een menselijke bedrijvigheid van jewelste in het twintig meter diepe dok.

Het dok bevindt zich bij Damen Verolme aan de overkant van Vlaardingen, zo ongeveer tegenover rioolwaterzuivering De Groote Lucht aan de andere kant van Het Scheur. Sta je bovenaan de rand van het dok, dan zie je de verschillende 26 meter lange ‘moten’ die straks de twee elementen van de Blankenburgtunnel gaan vormen. (Natuurlijk, de formele naam is Maasdeltatunnel, maar die naam zullen de meeste Vlaardingers nooit gebruiken.)

Het Willem-Alexanderdok van Damen Verolme was in 1970 toen het door Verolme gebouwd werd het grootste van Europa. De bouw van dok 7 kostte 105 miljoen gulden en het was bedoeld voor de bouw en reparatie van schepen van meer dan een miljoen ton. Nu er door de coronacrisis ook in de maritieme sector werk is stil gevallen, kwam het dok vrij voor andere activiteiten. Bouwcombinatie BAAK huurt het voor de bouw van de twee grote zinkdelen die de tunnel zullen vormen. In juni begon BAAK ermee en inmiddels is de bouw flink op stoom en zijn de verschillende fases van het proces goed te zien. De twee zinkdelen bestaan elk uit segmenten die in stappen worden gebouwd. Op de ene wordt de bekisting nog aangebracht, op een ander wordt aan de wapening gewerkt, en er zijn ook segmenten waar het beton al is gestort en waar de tunnel bij wijze van spreken uit de verf komt. Rijkswaterstaat spreekt van een bouwtrein, die laat zien hoe de verschillende fases ‘op de rails’ staan.

Hogere bouwkosten

Op de oevers van Vlaardingen en Rozenburg is BAAK bezig met de aanleg van de weggedeelten van de toekomstige A24, maar de tunnel is een apart verhaal. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de twee tunneldelen gebouwd zouden worden op de toeritten aan weerszijden van Het Scheur, maar toen de coronamaatregelen voor vertraging zorgden, besloot BAAK – in overleg met opdrachtgever Rijkswaterstaat – om er het mammoetdok van Damen Verolme voor te huren. Zo kon voorkomen worden dat er tijd verloren ging, vertelt Sallo van der Woude, projectleider tunnels Blankenburgverbinding bij Rijkswaterstaat (aan Vlaardingse zijde komt onder de Zuidbuurt de Hollandtunnel).

De huur van het dok komt wel bovenop de bouwkosten, maar het loopt uiteindelijk zo door de coronacrisis en daar heeft BAAK geen schuld aan. ‘Vaak liggen de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer dicht bij elkaar en in dit project kunnen we elkaar heel goed vinden,’ zegt Sallo van der Woude.

Goed en veilig

Hadden Rijkswaterstaat en BAAK jaren geleden geweten dat het dok van Damen Verolme beschikbaar zou zijn, dan had het tot een ander ontwerp geleid, waarbij de tunnel iets hoger zou zijn geworden. Dan was bijvoorbeeld het ballastbeton niet aan de zijkant, maar aan de onderkant van de tunnelelementen geplaatst. ‘Met de kennis van nu had het anders gekund, maar dat doet niets af aan de kwaliteit van het huidige ontwerp”, zegt Alex van Schie, projectco?rdinator zinkelementen van BAAK. ‘We zijn nu vooral gefocust op het goed en veilig verloop van de bouwwerkzaamheden. Daar hebben we de handen vol aan.’

Dagelijks zijn er 120 mensen aan het werk, tien uur per dag en op zaterdagochtend. Als de twee tunneldelen klaar zijn, wordt de langste van 205 meter uit het dok afgedreven om via de Botlek en Het Scheur naar de Vlaardingse oever te gaan. Het kortere, 180 meter lange deel wordt naar de Rozenburgse oever vervoerd. Uiteindelijk zullen ze worden afgezonken en op 28 meter diepte aan elkaar worden gemonteerd. Dat was een nieuwe manier om een tunnel te bouwen en bij de aanbesteding van het project een belangrijk argument in het voordeel van BAAK.

Aan de kop van het dok staat op maaiveldniveau een piepklein bidhuisje voor de heilige Barbara, beschermheilige van onder andere mijnwerkers en tunnelbouwers. Het is door alle bouwmaterialen aan het oog onttrokken.