Kinderen kunnen kunst maken in het grootste atelier van Schiedam

Kinderen kunnen kunst maken in groot formaat in de tentoonstelling Glashard. Post-graffiti in De Glasfabriek Schiedam. Ze gaan aan de slag in het grootste atelier ooit van het Stedelijk Museum Schiedam dat de pop-up tentoonstelling heeft samengesteld.

De Kunstklassen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn op vier zaterdagen: 20 en 27 november, 11 en 18 december 2021 van 11.00 tot 12.30 uur. In een van de grote loodsen op het terrein van de tentoonstelling werken drie kunstenaarscollectieven. Je ziet grote werken, zo groot dat je er doorheen kunt lopen. Die kunst maak je niet met een penseeltje of wasco. Maar hoe dan? Tijdens de Kunstklassen werk je mee aan de kunstwerken in het atelier en maak je je eigen gereedschap om een groot kunstwerk mee te maken.

De kosten bedragen € 45, inclusief materialen en een lekkere warme chocomelk. Kinderen met een Komkids-familiepas krijgen 10 procent korting. De Kunstklassen vinden plaats in de tentoonstelling Glashard. Post-graffiti in De Glasfabriek Schiedam. Adres: Buitenhavenweg 146, 3111 AS in Schiedam. Deelnemers kunnen contact opnemen of aanmelden via e-mail of telefonisch: info@stedelijkmuseumschiedam.nl of 010 – 246 3666,

In de tentoonstelling Glashard zie je werk van kunstenaars die ooit als graffiti-maker begonnen. Destijds trokken ze er ‘s nachts met een spuitbus op uit om werk achter te laten op muren, deuren en andere plekken, meestal aan de rafelranden van de stad. Inmiddels werken ze als beeldend kunstenaar. Muur- en vloerschilderingen, videokunst en sculpturen. Je ziet het allemaal in De Glasfabriek Schiedam.