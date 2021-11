Laatste plekken in Buurtplaatjesactie in Centrum, Nieuwland en Noord

De medewerkers van het Stedelijk Museum Schiedam hoorden mensen vaak zeggen: ‘Als ik dat had geweten dan had ik ook een sticker willen worden.’ Goed nieuws, want voor de wijken Centrum, Nieuwland en Noord kunnen ge?nteresseerden zich nog opgeven. Dat kan tot en met 31 december 2021. De Buurtplaatjes waarbij mensen ‘plaatjes’ van hun buren kunnen sparen en in een stickerboek plakken is een idee van kunstenaar Maarten Bel in samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam.

Simpel

‘De plekken voor de wijk Zuid/West liepen snel vol”, vertelt Cilia Batenburg, co?rdinator van de Buurtplaatjes XL. Onze fotograaf maakt nu de eerste foto’s. Meedoen is eigenlijk heel simpel, vervolgt ze. ‘Via de site van het museum vul je het formulier in en kies je een aantal categorie?n waar je je in thuis voelt. Liever mailen? Dat kan ook naar plaatjes@stedelijkmuseumschiedam.nl. Wie zich nu opgeeft, gaat in januari op de foto in een van de wijkcentra in de buurt. Aanmelden kan ook via: https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/buurtplaatjes-xl/. Goed om te weten: voor deze wijken hebben we al genoeg ondernemers. Daarvoor hoef je je dus niet op te geven.’

Bordspelletjes

‘Die categorie?n mag je best een beetje met een korrel zout nemen”, vervolgt Batenburg. ‘Ze zijn soms grappig, soms serieus en soms gaan ze specifiek over de wijk. Wat ze vooral doen is helpen om straks je eigen buurtgenoten beter te leren kennen. En om elkaar wat makkelijker aan te spreken. Hoe leuk is dat als je weet dat de buren ook graag klussen of bordspelletjes spelen. Dan kun je tips uitwisselen of zelfs samen klussen of spelen.’