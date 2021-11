‘We hebben een ongekende tijd achter de rug en zitten daar eigenlijk nog middenin. Maar in dit soort tijden staan ook ongekende helden op: Schiedammers die iets bijzonders hebben gedaan voor de stad en voor elkaar. Deze mensen kunnen nu tot koning worden gekroond. Schiedammers kunnen hun koning voordragen. In de week voor Kerst worden dan vijf stadsgenoten gekroond in speciale uitzendingen bij SCHIE.’

Regisseur Koen Wouterse van theatergezelschap De Stokerij: ‘In januari 2022 speelt onze nieuwe familievoorstelling KONING in Theater aan de Schie. We spraken met de spelers van onze jeugdtak De Jonge Stokerij veel over wie voor hen nu koningen waren en opvallend: naast de bekende landelijke en internationale helden kwamen ze vooral met veel mensen uit de naaste omgeving: de buurman, een tante, opa, of de juf van school. Mensen die dagelijks op persoonlijk vlak een verschil maken. En daar heb je er veel van in onze stad. En die mensen gaan we nu, samen met SCHIE in het zonnetje zetten en tot koning kronen.

Waardering

Met dit televisieprogramma willen De Stokerij en SCHIE mensen in en rond Schiedam waarderen voor hun inzet, liefde, vriendschap en genomen verantwoordelijkheid voor hun medemens. En ze willen mensen ook inspireren tot het zetten van een stapje extra. Iedereen in Schiedam kan mensen nomineren voor de kroning. Voorwaarde is dat de genomineerde in Schiedam woont.

Aanmelden

Iemand aanmelden kan via een e-mail: redactie@schie.nu o.v.v. ‘Koning van Schiedam”’. Op 30 november sluit de aanmelding. De serie, waarin de uiteindelijke vijf koningen worden gekroond is vanaf maandag 20 december dagelijks te zien op SCHIE TV en SCHIE.NU en op de social media kanalen van de Stokerij. De familievoorstelling KONING is van 3 tot en met 7 januari 2022 te zien in Theater aan de Schie. Voor meer informatie stuur een e-mail naar redactie@schie.nu.