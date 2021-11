GreenKids fleuren buitenruimte NME-centrum op

Acht kinderen van de naschoolse opvang KomKids hebben biologische bloembolletjes geplant in de tuin van het NME-centrum Schiedam. De GreenKids hebben een eigen ruimte in het gebouw aan de Harreweg. Het doel van de plantactie is om kinderen de natuur te laten ervaren en de buitenruimte op te fleuren. In het voorjaar zal de tuin een bloemenzee zijn.

Door Isolde van Overbeek

‘Wat gaan we doen vandaag?”, vroeg tuinvrouw Anja van Laer op een middag half november aan de kinderen van KomKids, terwijl ze acht papieren zakjes uitdeelde. Opgetogen riepen de GreenKids: ‘Bolletjes planten!’ Ze kregen ieder een zakje met een mix van biologisch geteelde bolletjes van boshyacinten, tulpjes, boerenkrokussen, dwergnarcissen en sieruien. Anja legde uit hoe de bolletjes in de grond gestopt moesten worden: ‘Met de worteltjes naar beneden en het puntje naar boven. Soms is het een beetje moeilijk te zien, maar dan doe je een gok.’ Saar treuzelde. Ze had geen zin. Maar toen ze eenmaal bezig was met scheppen in de border, wilde ze niet meer stoppen. De novemberkou deerde haar niet.

Buitenleslokaal

‘We willen de buitenruimte optimaal betrekken bij de excursies die we hier op het NME-centrum geven”, legt Heidi Hoogvliet, projectleider bij de Stichting Milieu Dichterbij, uit. Samen met tuinvrouw Luc Korpel is er nagedacht over de inrichting van een buitenleslokaal. ‘Veel ingredi?nten zijn al aanwezig”, zegt de vrijwilliger. ‘Zoals een wilgenhut, een klimboom, een kruidentuin en insectentuin. Maar de omgeving kan uitdagender en avontuurlijker worden gemaakt.’ Medetuinvrouw Anja helpt Luc met het herinrichten van de buitenruimte. Er zijn bessenstruiken verplant en er komt een kriebelbeestjestuin. Met kinderen van de naschoolse opvang KomKids zijn nu voorjaarsbloeiers geplant. Luc en Anja stopten zo’n 400 bolletjes in de grond; de GreenKids plantten de overige 150. In de lente zal de buitenruimte een bloemenzee zijn.

Bijen, hommels en vlinders

‘Met zo’n kleine ingreep maken we de buitenruimte al leuker voor alle schoolkinderen die hier komen. Ook blijft de locatie een mooi onderdeel van polderpark Kethel”, vertelt Luc. En niet te vergeten: de bloemen lokken bijen, hommels en vlinders naar de tuin. De vroegbloeiende boerenkrokussen zijn van groot belang voor deze insecten, die in februari nog maar weinig andere bloemen (lees: voedsel) vinden. Heidi: ‘Dat verhaal past heel mooi bij de lente-excursie, die in maart start.’