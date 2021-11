‘We gaan Jeffrey naar Moskou helpen’

Het zal je maar overkomen. Zijn leven stond aardig op de rails. In Schiedam, waar Jeffrey van der Sloot (30) een huis vond om met vriendin en zoon van één jaar aan een mooie toekomst te bouwen. Totdat tijdens de nachtrust in zijn hoofd het licht even uitging en hoofdpijn hem dagenlang teisterde. ‘Het gaat wel over”. Totdat hem verteld werd, ‘dat het wel eens MS zou kunnen zijn.’ Wat nu?

door Gerard S. Verver

De dertiger, ooit bemanningslid van het zondagelftal van Victoria’04, staat nog volop in het leven. Hij voetbalt nu in het vierde van Schipluiden, het knusse dorp waar hij geboren en getogen is. ‘Niet meer in het eerste. Dat zou zomaar best nog kunnen, maar gezien mijn situatie is het vierde hoog genoeg. Hoef ik ook niet tweemaal in de week te trainen.’

Afzien doet hij toch wel. Eigenlijk vanaf de eerste MS-aanval. ‘Het leek op het gevoel na een avondje flink doorzakken. Ik liep alles ondersteboven en ben maar terug naar bed gegaan.’ Wat bleef was het raadsel over het ongemak met licht en donker. En misselijkheid. Dat is waar de huisarts een pilletje voor gaf. Het hielp niet, maar indachtig het ‘het zal uit zichzelf wel over gaan’ liet hij het erbij. Tot hij een jaar later alsnog een verwijzing voor een specialist afdwong. Na tig testen (’we kunnen niets vinden’), MRI-scans (’nee, het is geen tumor’) en een ruggeprik kwam de dreun. ‘Het lijkt op MS”, hoorde hij. ‘Het besef wat dat zou gaan betekenen ontbrak nog. Wel wist ik dat het foute boel was.’

Tijd voor actie. In Nederland was hulp niet voorhanden. ‘Dat doen ze pas bij patienten die opgegeven zijn.’ Dan maar op consult bij lotgenoten. ‘Moskou”, was het advies. Daar in het Maximov Hospital werden door de jaren heen ruim drieduizend stamcelbehandeling uitgevoerd. Daar is nu Jeffrey van der Sloots hoop op gevestigd. Zo’n ingreep kost echter wel ruim 60.000 euro. ‘Hoe krijg ik dat bijelkaar”.

Dan is het fijn als vanuit alle kanten vrienden het voor je opnemen. Zo ook zijn maatjes van Victoria04’s vroegere zondagelftal. ‘We hebben in de jaren, dat we samen voetbalden een geweldige vriendschap opgebouwd”, beschrijft Maikel Kortland. ‘Zowel binnen als buiten het veld. Nog steeds. Als je dan hoort wat hem overkomt, laat je hem niet schieten en help je mee om via crownfunding dat enorme bedrag bijelkaar te krijgen.’ Zo is er, in de geest van de derde helft, een IPA-biertje ontwikkeld. Met een prachtig etiket en binnenkort beschikbaar.’ Kortland: ‘Aan de vele en warme reacties merken we, dat Jeffrey’s ziekte opgemerkt is. Van overal komen steunbetuigingen. We gaan hem naar Moskou helpen.’

Ga om deze crowdfunding te steunen naar steunactie.nl/acties en zoek op ‘Jeff tegen MS’.