Tentoonstelling in atelier de Etalage in centrum Schiedam

Dat kan binnen in het atelier van De Etalage en ook na sluitingstijd als het donker is. Op het raam zie je een draaiend schaduwspel van silhouetten en woorden die te maken hebben met identiteit, liefde, herstel, en dromen. ‘Met de carrousel vertellen de deelnemers wat ze bezighoudt”, verduidelijkt Van den Hurk.

Zo zie je in de schaduwprojectie op het raam de scooter van Andrej voorbij tuffen. Hij maakte er wat wolkjes uitlaatgas bij. Binnen bij De Etalage staat een tweede draaicarrousel met wollen objecten. Dat is een ode aan het Carrousel van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman uit de collectie van het Kunstmuseum in Den Haag. Er zijn ook losse werken waaronder een muurschildering van Amira samen met gastkunstenaar Daan Koens. Annette en Elly laten rond ??n van de pilaren van het atelier een soort papieren boom zien, die mede vorm kreeg door gastkunstenaar Marisa Rappard. Moes presenteert een videowerk; gestileerde bewegingen van zijn armen, handen, hoofd en torso.

Visueel dagboek

Bijzonder is het visuele dagboek van Elly. Ze stond al een tijdje op de wachtlijst van een kliniek en kon er na een telefoontje van een GGZ-arts de volgende dag terecht. In de gesloten afdeling tekende ze op verzoek van Van den Hurk elke dag hoe ze zich voelde. Na drie weken volgde ontslag en kon ze zich weer fysiek bij de groep aansluiten.

Dialoogtekeningen

Als community artist ontwikkelde Van den Hurk het concept van de dialoogtekeningen, waarbij mensen tekenen wat ze bezighoudt. Ze werkte onder andere bij de Pauluskerk in Rotterdam, een opvangplek voor dak- en thuislozen. Afgelopen zomer ging ze tijdens Art Rotterdam met een groep gedetineerden aan het werk. Bij De Etalage hangen ook drie grote dialoogtekeningen die de deelnemers de afgelopen weken maakten.

Renovatie

De Etalage is een initiatief van Jan Mostert en Joris Kelderman, medewerkers van de GGZ- Delfland, in samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam, Doel Delfland, Ping Properties en verschillende partners uit de stad, waaronder DeWinkelmeiden. Voor De Etalage schreef Kelderman een serie blogverhalen die je op de website van het museum kunt lezen. Het museumgebouw is vanwege de gemeentelijke renovatie tijdelijk gesloten. Daarom duikt het museum op in de stad, ook bij De Glasfabriek met de tentoonstelling Glashard. Post-graffiti. Eerder dit jaar konden bezoekers terecht in Sint Janskerk (Stadscocon) en de Havenkerk (Kijkdepot Schiedam).

Tentoonstelling op Broersveld 31 is te zien vanaf 4 tot en met 30 december 2021, dinsdag, donderdag en zaterdag van 11.00 – 17.00 uur en na zonsondergang op het raam.