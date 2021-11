Schiedam: De agenda voor komende week

Tai Chi Maak dan kennis met de meditatieve, vloeiende bewegingen van Qi Gong & Chi Tao. Ingrid van Breemen van Innerlijke glimlach geeft al 18 jaar met succes haar wekelijkse lessen en workshops Qi Gong & Tai Chi Tao in een sfeervolle zaal in Schiedam Kethel. Qi Gong bevordert je geestelijk en lichamelijk welzijn. Kijk voor meer informatie op: https://innerlijkeglimlach.nl of bel: 06-44804102.

Sculpturen bouwen

Zijn bouwmaterialen kunst? Dat niet natuurlijk maar je kunt er wel kunst van maken. Op zaterdag 27 en zondag 28 november kan iedereen op het terrein van De Glasfabriek Schiedam meebouwen aan een sculpturenlandschap, samen met de kunstenaars Naamlooozz (Kenneth Letsoin) en Heimprofi (Krista Burger). Ze werken in het atelier van de tentoonstelling Glashard. Post-graffiti, een pop-up tentoonstelling van het Stedelijk Museum Schiedam. De workshops zijn van 11.00 – 16.00 uur. Je kunt meedoen zolang je wilt. Kinderen tot 12 jaar moeten onder begeleiding van hun ouders komen. De workshops zijn gratis, exclusief je ticket voor het museum. Aanmelden is noodzakelijk via tickets@stedelijkmuseumschiedam.nl.

Ronald van Assen signeert

Op zaterdag 4 december komt Ronald van Assen naar Het Schiedams Boekhuis, Hoogstraat 106 in Schiedam. Hij signeert daar tussen 14.00 tot 16.00 uur onder andere zijn nieuwste boek Sluimerend kwaad, dat zaterdag 9 oktober is verschenen. Naast zijn meest recente boek is er aandacht voor de Ron & Geertje Trilogie; drie historische avonturenromans die in Delft afspelen. Verder neemt hij zijn oorlogsroman Jelena – De onbekende held en fantasyroman De tranen van de eenhoorn mee. Ronald van Assen is geboren in Delft en woont tegenwoordig met zijn vrouw en drie kinderen in Bodegraven. Hij is auteur van verschillende boeken, zowel fictie als non-fictie. Naast zijn werk als auteur is Ronald ambassadeur van de organisatie Mind, voorlichter bij Stichting Kernkracht en eindredacteur van Tzitzo Magazine. Ook is hij actief als jurylid bij verscheidene schrijfwedstrijden. Sluimerend kwaad is zijn zesde uitgave bij Godijn Publishing.

Digitaal Spreekuur

Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur van 10:00 tot 12:30 op 7 december in De Nieuwe Harg (Hargplein 116).

E-book lenen

Leer in één middag hoe je e-books en luisterboeken leent van de online Bibliotheek van 13:00 tot 16:30 in De Korenbeurs op donderdag 9 december.

Nico Dijkshoorn

Op het laatste Literair Café van 2021 is Nico Dijkshoorn te gast. Zijn korte optredens onlangs tijdens ‘Schrijvers aan de Toog’ waren een groot succes. Op 9 december speelt Dijkshoorn in de Korenbeurs een volledig programma van 20:00 tot 22:00.

De Notenkraker

De Sprookjespiano presenteert op zondag 12 december van 11.00 tot 11.30 uur de Notenkraker, een muzikale vertelvoorstelling met de muziek van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 4 jaar en ouder. Vooraf is er de mogelijkheid om gezellig met uw kind(eren) te ontbijten in Césant in de Korenbeurs.

Digitaal Spreekuur

Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur op maandag 13 december van 13.oo tot 16.00 uur in Ontmoetingscentrum De 5 Molens (Nieuwe Damlaan 818).

Schrijfcafé

Schrijf je weleens een verhaal of gedicht en vind je het leuk om daar verdieping of variatie in aan te brengen? Of schrijf je nog niet, maar wil je dit wel een keer proberen? Kom dan naar het Schrijfcafé in de Korenbeurs op woensdag 15 december van 10.15 tot 12.15 uur.

Stuur je bericht in

