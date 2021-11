‘Huisvrouwen Bestaan Niet’ op 28 november Theater aan de Schie

Na het succes van Huisvrouwen Bestaan Niet, die in 2017 de best bekeken Nederlandse bioscoopfilm was, kon een theaterversie niet uitblijven. In de door Rick Engelkes geproduceerde theatervoorstelling Huisvrouwen Bestaan Niet vertolken drie topactrices de hoofdrollen.

Anouk Maas, Rian Gerritsen en Lieneke le Roux laten zich uit over mannen in de zaal, burn-outjes op de loer en de slappe lach tijdens de repetities. Huisvrouwen bestaan niet is zondag 28 november te zien in Theater aan de Schie. In deze voorstelling zien we de drie vrouwen Gijsje (Anouk Maas, bekend van Fame, Beauty and the Beast, Expeditie Robinson), Marjolein (Rian Gerritsen, bekend van Dokter Tinus, Opvliegers, De Luizenmoeder) en Loes (Lieneke le Roux, bekend van Oogappels, Powervrouwen, Dokter Deen). Zij gaan alledrie totaal verschillend om met de combinatie relatie, werk, kinderen, vrienden en familie. En dat kan wel eens botsen…

Eerst even terug naar de basis voor de verhalen over de drie vrouwen. Dat is namelijk het boek Huisvrouwmonologen van Sylvia Witteman. Later kwam er een succesvolle theaterbewerking, De Huisvrouwmonologen, "Die voorstelling was een enorme hit en de inspiratie voor de film Huisvrouwen Bestaan Niet uit 2017 en het vervolg Huisvrouwen Bestaan Niet 2 uit 2019", vertelt producent Rick Engelkes. "Een theaterversie van deze films kon dus niet uitblijven. En ik ben heel blij dat we de voorstelling na de coronastop nu eindelijk in de theaters kunnen brengen."

Meteen dus maar de vraag: is de voorstelling anders dan de films?

Anouk: "In de voorstelling draait het natuurlijk net als in de films om Gijsje, Marjolein en Loes en al hun perikelen. De karakters zijn hetzelfde, maar verder zijn de films niet te vergelijken met onze voorstelling. In een film kun je zo veel meer inzoomen op alles en iedereen. De voorstelling gaat juist dieper in op de karakters van deze drie vrouwen."

Lijken jullie op Gijsje, Marjolein en Loes?

Anouk: "Ik ben vrij georganiseerd, net als Gijsje, en herken dat streberige wel. Maar ik kan ook chaotisch zijn en ben iemand die dingen ook weleens aan het toeval overlaat, Gijsje absoluut niet. Uiteindelijk is ze natuurlijk een mix van mijzelf, mensen in mijn omgeving door wie ik me laat inspireren en wat er in het script staat. Dat is ook het leuke van in zo'n karakter kruipen. En daardoor is Gijsje heel herkenbaar voor iedereen denk ik. We hebben allemaal weleens zo'n moment dat je wie heb je dan om je heen? Ik vind dat heerlijk om te spelen en om naar te kijken."

Rian: "Toen ik de film zag, herkende ik al veel van Marjolein, de werkende moeder die een gezin draaiende probeert te houden. Ze heeft continu een bal in de lucht en iedereen ziet al: vrouw, je gaat vallen. Zelf heeft ze dat nog niet door. Of misschien ziet ze wel dat er een burn-outje op de loer ligt, maar ze heeft er geen tijd voor, want er moet worden gezorgd voor iedereen. Vanwege die herkenbare worstelingen en de humor dacht ik ook meteen: ik wil meedoen aan deze voorstelling!"

Lieneke: "Ik denk eigenlijk nooit zo na over of iemand op mij lijkt. Ik begin gewoon te spelen en zorg dat die vrouw naar mij komt. En dat ik het leuk vind om die vrouw te zijn, al heeft ze trekjes waarvan ik denk: nou nou, moet dat zo? Maar ja, dat doet zij zo, dus dan moet het zo. Wat ik leuk vind, is dat wij met z'n drie?n dingen aan de kaak stellen in de relatie tussen moeder en dochter die in het echte leven soms zo ingewikkeld zijn om te zeggen. Vaak durven menen het pas als er echt iets aan de hand is, maar het zou beter zijn als het wat eerder wordt uitgesproken. Uiteindelijk draait het erom dat we niet te snel oordelen, maar juist luisteren en contact maken met de ander."

De titel van de voorstelling zegt: de huisvrouw bestaat niet. Is dat anno 2021 zo? Rian: "Het bijzondere aan de term huisvrouw vind ik het taboe wat er nu omheen hangt. Je kunt tegenwoordig makkelijker zeggen dat je hoer bent dan huisvrouw. We schamen ons er een beetje voor, terwijl het ooit een groot goed was als je als vrouw volledig toegewijd voor kinderen en huis zorgde. En eigenlijk vinden we het nog steeds belangrijk dat ons huis tiptop is, ook al werken we. En we vinden het dan ook een hele klus om alles goed te doen. Maar als je geen werk hebt en alleen huisvrouw bent, kijken we er ineens een beetje op neer. Terwijl het gewoon een fulltime baan kan zijn."

Anouk: "Het is ook best pittig dat je tegenwoordig alles moet combineren: werken, moeder zijn, een beetje leuk op Instagram doen én het huishouden bijhouden. Toen heel veel mensen vanwege corona meer thuiswerkten, bleken mannen meer te zijn gaan helpen in het huishouden. Maar dat was meteen weer voorbij toen ze meer naar kantoor gingen! Dat komt ook terug in de voorstelling. Het script is door Richard Kemper echt enorm naar het nu gehaald." Lieneke: "Het was in mijn tijd ook al wel zo dat je alles moest combineren. Persoonlijk moet ik er ook echt niet aan denken om alleen huisvrouw te zijn, want ik zou het verschrikkelijk vinden om niet mijn eigen geld te verdienen. Mij is ingeprent om zelfstandig te zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren en je huwelijk gaat eraan, dan zit je met je kinderen en zonder geld." Rian: "Dit is dus wat er ook gebeurt in de voorstelling: je hebt het over de huisvrouw met het publiek en elkaar en voordat je het weet zit je middenin een discussie. Maar dan doen we ook weer ineens een dansje ofzo."

Huisvrouwen bestaan niet is te zien op zondag 28 november 2021 om 15.00 uur in Theater aan de Schie. Toegang is vanaf € 23,50 per persoon. Reserveren kan via theateraandeschie.nl.