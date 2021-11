Column: Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam

Waar gaat dit eindigen? Telkens als ik een krant opensla of naar de radio luister, vliegen de besmettingscijfers je om de oren, hier word ik niet vrolijk van. Vorige week nog lekker wezen lunchen met mijn vriendinnetje, zeker omdat het nog mocht en de maatregelen pas die avond bekend worden gemaakt. Zoals de laatste anderhalf jaar houden wij afstand en knuffelen doen wij in de lucht, zij is als de dood dat ik Corona krijg en er is nog steeds niets aan de hand.

Maar dan op zondagochtend een alarmerend telefoontje van haar, een van haar kennissen is positief en zij hebben contact gehad, dus ook zij maar een zelftest gedaan en ja hoor, 2 streepjes. Omdat wij die middag naar het Wennekertheater moeten, doe ik toch maar voor de zekerheid ook een zelftest, gelukkig negatief. Maar dan die maandag en dinsdag, ik ben zo beroerd als een hond, maar wat ben ik blij dat ik al mijn vaccinaties heb gehad en daardoor voel ik mij redelijk veilig, helaas het wordt alleen erger en ik wil getest worden, maar waar?

Na ruim 2 uur kom ik erdoor en wil een afspraak maken, alleen in heel Schiedam is GEEN teststraat, ik geloof het niet en ga driftig meekijken op mijn computer en zie dat er toch een testlocatie is in de Johan de Doperkerk, de telefoniste zegt dat ze mij dan moet doorverbinden met de GGD Rotterdam. Ik krijg het telefoonnummer voor als het misgaat en weer 45 minuten wachten, ineens verandert mijn scherm in de update dat daar geen afspraken gemaakt kunnen worden en ja hoor ineens word ik eruit gegooid.

De andere dag hoor ik dat mensen daar ruim een uur buiten hebben gestaan, daar ga ik mij dus niet aan wagen en zeg alle afspraken af en duik mijn bed in. Ik heb een bonkend hoofd, koorts, koud en denk nog steeds dat het een goede griep is, maar omdat ik het zeker wil weten gebruik ik ook maar de zelftest. Tenslotte hebben wij ze niet voor niets gehad en ja hoor, twee streepjes: ik ben positief, maar gelukkig niet zwanger (smile).

Ondanks dat ik zo ziek ben, word een ander deel van mij heel blij, mensen wat ben ik blij dat ik gevaccineerd ben. De tegenstanders zullen hierom misschien lachen, maar ik weet zeker dat ik zonder die prikjes er heel anders bij had gezeten. Ik heb te veel mensen om mij heen zien wegvallen, ook mijn man is nu positief dus samen in quarantaine. Ik droom de laatste dagen (nee geen koortsdroom) dat Schiedam ineens positief op de kaart komt te staan. Wij halen zelfs het journaal en de aanvragen van alle talkshows lopen binnen, want in Schiedam is een explosie van vaccinaties op gang gekomen, wij stormen zelfs de 98% van Portugal voorbij, wat is er aan de hand? Schiedammers zijn wakker geworden en staan in de rij voor de vaccinaties, u doet het tenslotte voor uzelf, maar ook misschien een beetje voor mij.

Joke Ballijns