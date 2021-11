Campagne ‘Orange the World’ in Schiedam

In Nederland krijgt 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken met geweld, dat is ruim 1 op de 3. Daarom is het harder nodig dan ooit om de strijd aan te gaan en actie te ondernemen om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

Orange the World is de Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen en Meisjes die deze schrijnende situatie letterlijk belicht. Dit jaar richt de campagne zich met nadruk op preventie en bewustwording op middelbare scholen en in de horeca. Niet alleen vrouwen en meisjes, maar iedereen, zowel professionals, organisaties, bedrijven en overheden en met name mannen en jongens, worden aangesproken om zich in te zetten als medestander. Donderdag 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Vanaf die dag tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd.

In Nederland is telefoonnummer 0800-2000 het meldpunt voor alle slachtoffers van geweld of intimidatie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt op signalering, melding en hulpverlening. Dit jaar worden juist ook mannen en jongens betrokken bij de bewustwordingscampagne, door hen handvatten te geven en daarmee deel van de oplossing te worden om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Want hoewel het overgrote deel van de daders van geweld tegen vrouwen mannen zijn, is het overgrote deel van de mannen gelukkig geen dader. Er kan pas echt iets veranderen als meer mensen en met name mannen en jongens zich actief inzetten als medestanders. Soroptimist Club Beneden Maas werkt voor het derde jaar samen in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland met Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen, actieve gemeenteraadsleden en organisaties die actief zijn in Samen Schiedam, zoals Stichting J&S Projecten, Stichting Schiedam aan de slag en WOT Schiedam.

Schiedam kleurt oranje

Stichting J&S Projecten is de aanjager van de bewustwordingscampagne van de partners van Samen Schiedam, samen met WOT Schiedam brengen zij Orange the World onder de aandacht door het ophangen en uitdelen van posters en flyers en lokale acties om aandacht te geven aan dit belangrijke onderwerp. Markante gebouwen en objecten zoals de Grote Kerk, Havenkerk, Dorpskerk Kethel, Molen de Kameel, Schreihuisje, de Korenbeurs van de Bibliotheek Schiedam en het Stadskantoor kleuren oranje tijdens Orange the World.

Organisaties die werken met jongeren, zoals Yets Foundation, Zeekadetkorps, De Kleine Ambassade, Jongeren Interventie Team (JIT) van DOCK Schiedam en Lentiz Life College sluiten zich dit jaar aan om de bewustwording bij jongeren te vergroten.

Start campagne

Het startsein van de Orange the World campagne in Schiedam zal op donderdag 25 november om 14.30 uur worden gegeven door wethouder Antoinette Laan bij het Stadskantoor. Voor belangrijke informatie over dit onderwerp is een speciale webpagina beschikbaar op de gemeentelijke website schiedam.nl onder de zoekterm ‘Huiselijk geweld’. Leden van de Soroptimist International Club Beneden Maas verkopen zelfgemaakte oranje broches ( €5 euro per stuk), waarmee je je zichtbaar kunt maken als medestander. De opbrengsten worden besteed aan het ondersteunen van regionale, maar ook nationale en internationale initiatieven gericht op de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Te bestellen via onderstaande contactpersoon.

Meer informatie

Informatie over huiselijk geweld en mogelijkheden om te melden. Voor meer informatie over de internationale OTW campagne: orangetheworld.nl. Lokale webpagina: schiedam.nl/a-tot-z/huiselijk-geweld. Landelijke website: huiselijkgeweld.nl. Meldingen: geweldtegenvrouwenmelden.nl. Volg de Soroptimisten BenedenMaas op Twitter, Facebook en Instagram of neem eens een kijkje op de website voor informatie over deze en andere inititatieven van de Soroptimisten: www.soroptimist.nl of www.soroptimist.nl/beneden-maas/.