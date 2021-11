Humanitas knokt voor hulp aan bewoners met schulden

Door Kor Kegel

Het Netwerk Schuldpreventie is nota bene een initiatief van de gemeente. In 2013 is het opgericht als een centraal loket waar bewoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hulp op financieel gebied kunnen aanvragen. Ondanks de wijzigingen door de Participatiewet is het Netwerk nog steeds de plaats waar partners elkaar informeren en zorgen voor een goede gecoördineerde opvang van mensen met financiële problemen. Humanitas Nieuwe Waterweg-Noord levert op verzoek. De voorzitter en de werkzaamheden van het netwerk zijn onlosmakelijk verbonden met het project Thuisadministratie, een al jaren bestaand landelijk initiatief van Humanitas waarbij vrijwilligers bewoners met schuldenproblematiek helpen hun financiële administratie te ordenen.

Soms gaat het om zakken vol rekeningen en aanmaningen. De vrijwilligers helpen met het overzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven, toeslagen en schulden. Ze proberen een regeling te treffen met schuldeisers en de boel weer in balans te brengen. Vaak kan worden voorkomen dat de schulden hoger worden. De vrijwilligers helpen bewoners met problematische schulden ook om de Goed-op-wegmap in orde te maken om een aanvraag in te dienen voor een schuldhulpverleningstraject.

Een beroepskracht ondersteunt de vrijwilligers bij dit vaak ingewikkelde werk. Rian Tange, vorige maand als coördinator schuldpreventie begonnen als opvolgster van Yvonne Lopes, is deskundig in de materie en houdt wijzigingen in wet- en regelgeving bij en coacht de vrijwilligers. ‘De beroepskracht is onmisbaar in het functioneren van de thuisadministratie. Ze geeft de vrijwilligers trainingen en zorgt dat ze niet te veel hooi op de vork nemen door de nulde- en eerstelijnszorg goed af te bakenen. De professionele begeleiding is hard nodig in onze maatschappij met zijn ingewikkelde regelgeving”, zegt Joke Gaasbeek-Luursema, voorzitter van Humanitas Nieuwe Waterweg-Noord.

Het gaat om een structurele subsidie van ruim 55.000 euro, die door de gemeente eenzijdig en zonder vooroverleg is be?indigd. Dat is niet alleen in strijd met de basisbeginselen van het subsidierecht, zoals vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ook omdat het doel van de subsidie hetzelfde is gebleven. Alleen blijkt dat de spelregels voor de puntentoekenning om subsidie te verkrijgen gewijzigd zijn en dat de beoordelingscommissie uit andere personen bestaat. Een andere verklaring dat het Netwerk Schuldpreventie dit jaar minder punten kreeg lijkt er niet te zijn.

Humanitas kreeg te horen dat de gemeente Schiedam volgend jaar de Thematafels evalueert. Dat zijn de tafels waarbij organisaties in hetzelfde beleidsveld onderling over de subsidieverdeling adviseren. Het leidt echter tot ongemakkelijke verhoudingen en ze voldoen niet meer aan de oorspronkelijke doelstellingen. Joke Gaasbeek: ‘Vooruitlopend op die evaluatie zou het onterecht zijn om nu al conclusies te trekken over het Netwerk Schuldpreventie. Wij vinden – en met ons de partners van het Netwerk – dat deze hulpverlening bepaald niet overbodig is geworden. De gemeente zou zomaar weggooien dat vrijwilligers hun stadgenoten met grote problemen hulp van professionele kwaliteit kunnen bieden.’

Bovendien zou de gemeente Schiedam met een subsidiestop het werk van Humanitas Nieuwe Waterweg-Noord in Vlaardingen en Maassluis in gevaar brengen. In Schiedam gaat het jaarlijks om tachtig bewoners met problematische schulden en vijftig die hulp nodig hebben voor de formulierenbrigade. In Vlaardingen gaat het om ongeveer dezelfde aantallen; in het kleinere Maassluis is het wat minder. Naast het bezwaarschrift heeft Humanitas een nieuwe subsidieaanvraag ingediend voor het project Thuisadministratie.