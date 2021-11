In de spotlight: Billy Turf

Billy Turf is een enorm grote zwart-witte gecastreerde en van 12 jaar. Billy Turf had een zwervend bestaan voordat hij werd opgehaald door de dierenambulance. Zijn naam heeft hij te danken aan zijn niet al te magere verschijning.

Bij ons, in zijn kamer, verschanst hij zich het liefst in zijn krabpaal, van waaruit hij alles rustig kan bekijken. Hij laat het niet bij iedereen merken, maar als je de tijd neemt en met genoeg liefde, geduld en aandacht hebben we hem heel soms zacht horen knorren. Hij vindt het heerlijk om door zijn vaste vrijwilligster geaaid te worden en op schoot genomen te worden. Hij laat dit pas toe als hij je al een tijdje kent. Heeft hij nog weinig vertrouwen in je en wil je hem toch benaderen? Dan zal hij waarschijnlijk eerst naar je blazen omdat hij het gewoonweg spannend vindt. Deze lieverd zoekt daarom een baasje die dat snapt en die veel geduld heeft.

Het is voor deze verlegen kat het beste als hij een huis krijgt zonder stressgevende factoren en we zoeken baasjes voor hem zonder honden of kleine kinderen. Een baasje die geduldig is en niet gelijk hoge kroelverwachtingen heeft van hem. Billy heeft waarschijnlijk een hoop mee moeten maken in zijn zwervende bestaan en een baasje moet hier echt begrip voor hebben. Een huis met tuin is gewenst voor het geval Billy Turf later helemaal zijn plek gevonden heeft en behoefte heeft om een frisse neus te halen. We hebben zijn gebit laten schoonmaken en er zijn wat kiezen getrokken en hij is klaar voor vertrek. Heb je interesse in Billy? Hieronder lees je hoe je kunt reageren.

KENNISMAKEN EN ADOPTIE:

We verzoeken om zo uitgebreid mogelijk informatie via de mail te sturen over:

- de gezinssamenstelling (indien kinderen, de leeftijden)

- de woonsituatie (wel/geen tuin/balkon en hoe dat is afgezet)

- werksituatie/werktijden

- de ervaring met katten

- eventuele andere aanwezige huisdieren

Op die manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van de situatie. Vergeet ook de contactgegevens incl telefoonnummer niet te vermelden. Mailen kan naar: info.vlaardingen@dierenbescherming.nl

Het is niet mogelijk om per e-mail of via de telefoon een kat te reserveren. Kennismaken met de asielkatten kan uitsluitend op afspraak na uitnodiging, dit doen we telefonisch. Bij meerdere gegadigden maken we een selectie voor de uitnodiging voor het kennismaken op basis van de informatie zoals gegeven in de mail. Let op: katten dienen bij adoptie met een auto opgehaald te worden. De adoptietarieven zijn te vinden via https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/dierenopvangcentrum-vlaardingen/tarieven

Asiel

Dierenopvangcentrum Vlaardingen

Koggehaven 16

3133 LA Vlaardingen

Tel.: 088-8113580

E-mail: info.vlaardingen@dierenbescherming.nl