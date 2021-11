Vuurwerkshow aan de Maasboulevard gaat niet door

Dit alles ten gevolge van de toename van het aantal coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen die het kabinet vrijdag 12 november 2021 heeft ingesteld. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen en zo elkaar en vooral de kwetsbare mensen te beschermen.

De burgemeester schrijft in zijn brief: ‘Vanzelfsprekend hebben die maatregelen ook invloed op Schiedam. Zo gaan bijvoorbeeld veel activiteiten en evenementen door de aanscherpingen niet of in afgeslankte vorm door. Dit komt vooral omdat men 1,5 meter afstand moet houden op die plekken waar geen coronabewijs verplicht is. Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht. Er kunnen wel evenementen plaatsvinden. Deze mogen plaatsvinden tot 18.00 uur en met een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats. Ook geldt er een maximum van 1250 personen per ruimte.’

‘Als gemeente maken we vanzelfsprekend zelf ook afwegingen welke van de gemeentelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. Helaas heb ik daarbij moeten besluiten de geplande vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling niet door te laten gaan. Deze was reeds in voorbereiding, maar gezien de huidige ontwikkelingen wordt er geen vergunning verstrekt voor dit evenement. Dat is een vervelende beslissing geweest. Dit jaar zou het eerste jaar zijn dat het afsteken van consumentenvuurwerk in Schiedam door een besluit van de gemeenteraad verboden is. Dit in navolging van een zelfde besluit van de gemeente Rotterdam. De aangepaste APV hieromtrent is al op 2 januari 2021 in werking getreden. Het is dus het eerste jaar dat dit verbod geldt.’

‘Om de jaarwisseling toch feestelijk te laten verlopen is tijdens het raadsdebat over dit onderwerp toegezegd dat er een (centrale) vuurwerkshow in Schiedam zou worden georganiseerd. De gemeente heeft hiervoor ook al de nodige voorbereidingen getroffen en een lokale organisator bereid gevonden deze show vorm te geven. Het is op dit moment echter te onduidelijk hoe het coronavirus zich de komende weken zal ontwikkelen. Deze onzekerheid maakt het onmogelijk om door te gaan met de voorbereidingen. Die vereisen veel inzet en investeringen van zowel de gemeente als de organisator en zouden nu leiden tot het aangaan van onomkeerbare financi?le verplichtingen. Ik meen daarom dat het niet verantwoord is om een besluit over de vuurwerkshow langer uit te stellen. Ik neem dit besluit mede namens en in goed overleg met de organisator van de vuurwerkshow.

Het zou de eerste keer zijn geweest dat Schiedam het nieuwe jaar inluidt met een vuurwerkshow. Ik reken erop dat we volgend jaar onder betere omstandigheden alsnog een begin kunnen maken met deze nieuwe traditie.’