Sun van Dijk: ‘Ook psychisch geweld moet strafbaar worden’

“Ik heb echt geen idee wie me heeft voorgedragen”, lacht gemeenteraadslid Sun van Dijk over haar nominatie voor de landelijke Joke Smit Aanmoedigingsprijs Emancipatie. “Dat schijnt geheim te moeten blijven. De nominatie heeft het wel over mijn inzet. Én over mijn initiatief tot een werkgroep binnen de gemeenteraad die inzet op meer bewustwording van huiselijk geweld en het strafbaar stellen van psychisch geweld. Natuurlijk is deze prijs voor de hele werkgroep!”

Door Els Neijts

Joke Smit, naar wie de prijs vernoemd is, was in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw het boegbeeld van de Nederlandse vrouwenbeweging. Vrouwen zetten zich toen massaal in voor zaken als seksuele bevrijding, het uitbannen van vrouwenmishandeling, seksueel geweld en het zogenoemde ‘huisvrouwensyndroom’.

Ook mannen

Sun bekent eerlijk dat ze even heeft moeten opzoeken wie Smit ook al weer was. De overeenkomsten zijn snel gevonden. Sun zet zich net zo bevlogen in, maar niet alleen voor vrouwen en hun kinderen. “Mannen kunnen net zo goed slachtoffer zijn én ik probeer het strafbaar stellen van psychisch geweld nadrukkelijker op de kaart te krijgen. Psychisch geweld wordt zelfs door hulpverleners vaak niet meteen herkend. Er zijn vele vormen en veel slachtoffers raken totaal geïsoleerd. Vooral als de dader buiten de deur juist bekend staat als beminnelijk. “ Bovendien doet huiselijk geweld niet aan rangen en standen, weet Sun maar al te goed. “Ook raadsleden bleken slachtoffer te zijn geweest. Hun openheid was en is zó belangrijk! De stilte en schaamte over huiselijk geweld moét doorbroken worden!”

Bewustwording is stap één om aan een situatie met geweld te ontsnappen. “Daar zetten we stevig op in”, verzekert Sun. Daarom hebben we onder meer voor de campagne Stop Huiselijk Geweld zes filmpjes gemaakt. Gebaseerd op waar gebeurde Schiedamse verhalen, gespeeld door amateur acteurs. Bekijk die maar eens op Facebook of Instagram! We organiseren als werkgroep ook Benen op tafel sessies waarvoor we dertig mensen uitnodigen. Van deelnemers aan laagdrempelige wijkinitiatieven tot professionele beschermpartners uit de stad.“

Romantische feministe

Sun (37) werkt hard en veel. “Mijn man Sjoerd en ik hebben nooit moeilijk gedaan over taakverdeling. Nu ik zoveel werk neemt hij thuis gewoon meer taken voor zijn rekening. Gisteren had ik bijvoorbeeld nog een lange avondvergadering die tot laat duurde. Gelukkig hebben we daar wel een aantal dreigende bezuinigingen mee weten te voorkomen”, vertelt ze tevreden. “Vooral bezuinigingen die mensen zouden treffen die het toch al niet breed hebben.”

Sun voert de achternaam van haar echtgenoot met wie ze twee dochters heeft. “Daar heb ik inderdaad heel wat commentaar op gekregen”, geeft ze lachend toe. “Dat vond menigeen maar ‘ stom’ voor ‘een feministe’. Maar ík vind het handig dat we alle vier dezelfde achternaam hebben. Het kan maar duidelijk zijn dat we één gezin vormen. Omdat ik geadopteerd ben is mijn meisjesnaam van Leeuwen, maar oorspronkelijk kom ik uit Korea. Daar hanteren ze naamgeving waarbij ook meteen duidelijk wordt bij welk gezin van welke familie je hoort. Ach joh, ik vond het gewoon heel romantisch!”

Tik Tok

Ook sociale media dragen soms een steentje bij aan de bewustwording waar Sun voor strijdt. Sinds enige tijd circuleert er bijvoorbeeld wereldwijd een Tik Tok filmpje met een slimme tip. Sun doet het driedelig gebaar voor waarmee je de buitenwereld stilzwijgend kunt laten weten dat er geweld aan de orde is: “Je rechterhand opsteken, je duim in je palm vouwen en daar weer je vingers omheen klemmen. Het eindresultaat is een vuist!”

Wie het volmondig eens is met de slogan #erisnietshuiselijksaangeweld kan tot en met 21 november op Sun stemmen via website www.jokesmitprijs.nl.