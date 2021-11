Kerstpakketten voor ouderen van Careyn Schiedam

Al meer dan 15 jaar verrast Rotary Club Schiedam kwetsbare ouderen van wijkteams Careyn Schiedam met een mooi kerstpakket. Rotary Club Schiedam is een serviceclub waarvan de leden hun tijd en talenten inzetten om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Het motto van Rotary, ‘Service above self’, dient als voorbeeld voor de maatschappelijke geest van de club. ‘Ook dit jaar is er weer veel niet doorgegaan door corona. Ouderen missen hierdoor veel sociaal contact en het lijkt erop dat dit nog even zal aanhouden. Dit jaar willen wij daarom weer 200 pakketten gaan verzorgen, om zoveel mogelijk ouderen een hart onder de riem te steken”, zegt voorzitter van de Rotary Jolien van der Marel. ‘Deze pakketten zullen wij zelf samenstellen en inpakken. In het pakket zit niet alleen allemaal lekkers, maar ook een handgeschreven kerstkaart om er een persoonlijke noot aan te geven.’ Quote Careyn: ‘Het is zo fijn om te zien hoe blij mensen ervan worden als je ze dit kan geven.’ De pakketten worden ieder jaar dankbaar ontvangen. Quote ontvanger; ‘Wij danken u heel hartelijk voor het mooie kerstpakket dat wij van u hebben gekregen. Het was een wel heel leuke en welkome verrassing. Bedankt voor uw aardige attentie.’