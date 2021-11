‘Wij hopen dat u het Suikerzoet filmfestival een warm hart blijft toedragen’

Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen, is editie 16 van het Schiedamse Suikerzoet Filmfestival afgelast. Het festival zou plaatsvinden van 18 tot en met 21 november en stond al geheel in de steigers. ‘We onderzoeken of het mogelijk is het filmfestival te verplaatsen naar het voorjaar van 2022”, laat voorzitter Maarten Mulder, namens het bestuur van het Suikerzoet Filmfestival weten.

‘Nu de nieuwe coronamaatregelen bekend zijn, hebben wij als bestuur moeten besluiten om de 2021 editie af te blazen. We hebben op een rij gezet wat er nog wel onder de nieuwe maatregelen georganiseerd kan worden (in sterk afgeslankte vorm, op een beperkt aantal locaties en deels alleen overdag) en wat de kernwaarden van het festival zijn: een gratis festival met meer dan honderd speelfilms op ongebruikelijke, bijzondere, locaties en een festival waar je gewoon binnen kan lopen zonder te reserveren.’

‘Maar vooral een festival dat meer betekent dan alleen films zien. Het Suikerzoet filmfestival is een gevoel, een feest waar mensen elk jaar naar uitkijken, waar zij met vrienden en bekenden naar toegaan en waar zij kunnen blijven hangen en napraten. Dát festival, met dát gevoel, kunnen wij onder de nieuwe coronamaatregelen niet organiseren. We gaan de komende weken in overleg met de gemeente, de subsidienten, sponsors en de diverse locaties bekijken of wij de 2021 editie kunnen verplaatsen naar het voorjaar. Ook dat zal geen eenvoudige klus zijn. Al met al geen leuke boodschap. En wij brengen die boodschap met pijn in ons hart en ook met een fors gevoel van onvrede: heel veel mensen hebben tenslotte belangeloos vele uren in het festival gestoken, dat nu niet door kan gaan. Tenslotte hopen wij natuurlijk dat jullie het Suikerzoet Filmfestival een warm hart blijven toedragen. Op naar betere tijden.’’