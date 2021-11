Afsluiting van geslaagde expositie ‘Begraven Branders’

Sinds de start van de expositie op 7 augustus zijn verschillende activiteiten georganiseerd om de aandacht te vestigen op deze fraaie begraafplaats onderaan de Vlaardingerdijk. Vijf lezingen, uitgave van het boekje ‘Rooms en Rijk’, een bloemlegging en bijeenkomst met nazaten van de branders die daar liggen begraven, en rondleidingen. De aandacht voor de expositie en het onderwerp leidden er tevens toe dat de tentoonstelling met twee weken werd verlengd.

De geschiedenis van de begraafplaats gaat terug naar omstreeks 1850. Tot de sluiting ervan in 1972 vonden vele illustere Schiedammers hier hun laatste rustplaats. Onder hen vele branders en distillateurs. Op verzoek van de gemeente Schiedam heeft een werkgroep van de Historische Vereniging Schiedam onderzoek gedaan op de voormalige begraafplaats. Uit dit onderzoek kwam zulk bijzonder materiaal tevoorschijn dat een expositie voor de hand lag. In het kader van ‘De Stad Te Gast’ kon de Historische Vereniging Schiedam uitpakken met een grote expositie bij het Nationaal Jenevermuseum Schiedam.

De Historische Vereniging Schiedam houdt met deze expositie ook een pleidooi voor behoud van onder andere het historisch hekwerk bij de voormalige begraafplaats. Maar liefst ruim 200 bezoekers hebben in het museum een petitie hiervoor ondertekend. De handtekeningen zijn tijdens de finissage van de expositie zondag overhandigd aan wethouder Duncan Ruseler (monumenten). De wethouder gaf aan dat in de begroting een aparte post is opgenomen voor het groenonderhoud op de begraafplaats. De HVS hoopt dat de gemeente Schiedam na de inventarisatie van de graven een volgende stap neemt om deze begraafplaats in oude glorie te herstellen. Ook dan houdt de historische vereniging zich beschikbaar om zich hiervoor in te zetten.