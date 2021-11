Toonkunstkoor zingt King Arthur

Toonkunstkoor Schiedam geeft zaterdag 27 november om 20.00 uur haar jubileumconcert in de Grote Kerk in Schiedam. Onder leiding van dirigent Ardjoena Soerjadi wordt King Arthur van Henry Purcell ten gehore gebracht.

Door Kathy Huitema

De geschiedenis van het koor gaat terug tot 1880. In dat jaar werd de afdeling Schiedam van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst opgericht. De huidige opzet met een vierstemmig koor van dertig tot veertig leden dateert uit 1966. Het was de bedoeling het 55-jarig bestaan groots te vieren met maar liefst drie concerten. Door de opleving van de coronapandemie werden de plannen bijgesteld. Besloten werd het geplande concert met de opera King Arthur door te laten gaan. Ondanks het feit dat er lange tijd niet met elkaar kon worden gezongen, heeft dirigent Ardjoena Soerjadi wekelijks video-opnames gemaakt om de koorleden in staat te stellen individueel thuis te kunnen repeteren. Het koor is nog steeds voltallig en is vol enthousiasme weer live gaan repeteren, zodra dit weer kon. De opkomst bij de repetities is ongekend hoog.

Genen

Mies Huizinga zingt sinds 2007 in het Toonkunstkoor. ‘Zingen zit in mijn genen. Tijdens het koken en afwassen zong mijn moeder altijd en ik zong mee. Ook op school en in de kerk liet ik mijn stem graag horen. Eerder zong ik in een cantorij. Ik wilde liever wat grotere stukken zingen en werd getipt: kom eens kijken en luisteren bij het Toonkunstkoor. Sindsdien fiets ik met plezier iedere dinsdagavond naar de Dorpskerk en zing met mijn altstem mee in het koor. De altpartij is net wat lastiger. Je moet er wat meer voor doen, dat is voor mij de uitdaging.’ Mies vindt het een feest om mee te zingen in King Arthur.

Plezier

Met haar hoge sopraanstem zingt Ineke Leenders al 24 jaar mee in het Toonkunstkoor. ‘Plezier hebben in samen zingen is heel belangrijk. Ik geniet van de koorrepetities. Ik heb zangles gehad. Dankzij de geleerde techniek haal ik de hoge noten. De partituur in de hand, de partij beheersen, kijken naar de dirigent, letten op de ademhaling. Voor mij is zingen plezier.’

Kaarten bestellen en meer informatie? Kijk op www.toonkunstkoorschiedam.nl. De organisatie gaat ervan uit dat er geen beperkingen zijn bij het toelaten van het aantal bezoekers. Daarbij hoort vooralsnog wel de verplichting om de Coronapas te controleren.