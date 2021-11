Graffiti wijst de weg naar exposities ‘De reis en Glashard’

Volg de bespoten stoeptegels en dan kom je vanzelf bij de tentoonstellingen Glashard. Post-graffiti in De Glasfabriek Schiedam en De Reis bij de Ketelfactory. De bewegwijzering is een initiatief van de Ketelfactory Schiedam, het Stedelijk Museum Schiedam en Schiedam Partners S’DAM. ‘Schiedam is naast het Distillers District van Nederland ook een culturele broedplaats. Een stad van ontwerpers en kunstenaars met een kunstzinnig hart vol bijzondere ervaringen op loopafstand. Volg al wandelend of gezellig samen struinend door het centrum van Schiedam de pijlen op de route. Met de inzet van duurzame-graffiti worden de twee tentoonstellingen aan elkaar verbonden. Vanaf Schiedam Centraal Station volgt men de route langs het water, Broersvest via het Land van Belofte richting de Lange Kerkstraat (I-PUNT de WAAG), de Hoogstraat op. Aangekomen bij de Koemarkt splitst de route zich richting de Plantage naar de Reis en de Buitenhavenweg voor Glashard, Post- graffiti. De duurzame graffiti wordt geplaatst door de lokale duurzame straatreclame-organisatie Natuurlijk adverteren.’

Glashard

Tijdens Glashard, Post-graffiti krijgen kunstenaar met wortels in de graffiti-cultuur op het terrein van De Glasfabriek in Schiedam een podium. De veelal metershoge schilderingen, foto’s, sculpturen en video’s zijn een aanrader om te bezoeken, maar rondstruinen op de locatie, de oude Glasfabriek is minstens net zo bijzonder.

De reis

De Reis in de Ketelfactory is een boeiende afscheidstentoonstelling van 12,5 jaar Ketelfactory. De Reis bevat drie wandelingen (audiotours), een tentoonstelling, films en boeken. Een echte ontdekkingstocht, die begint in de Plantage, het nabijgelegen en oudste stadspark van Nederland, en voert rechtstreeks naar de Ketelfactory. De looptijd van allebei de tentoonstellingen is t/m 16 januari 2022. Breng je een bezoek aan één of allebei de tentoonstellingen en spot je de route op straat maak dan een foto en deel deze op social media met de #UITINSDAM. Meer weten over events, exposities en projecten in Schiedam? Bezoek www.sdam.nl.