Het Schiedam van Kor Kegel: Schiedam weer zwart

Je zou er inderdaad cynisch van kunnen worden. Schiedam kleurt weer bijna zwart en op Facebook zie je vergelijkingen met het jenevertijdperk waarin Schiedam vanwege de beroete lucht Zwart Nazareth werd genoemd. Ditmaal gaat het niet om de uitstoot van de branderijen, maar om het aantal besmettingen met het coronavirus. Zijn er meer dan 500 positieve testen per 100.000 inwoners, dan kleurt een gemeente zwart op de coronakaart. Schiedam is een eind op weg met 453 en het zal niet de eerste keer zijn dat je beter uit Schiedam weg kunt blijven om de kans op besmetting te verkleinen.

door Kor Kegel

Anders dan tijdens de vorige lockdowns wordt Schiedam nu zowat voorbijgestreefd door Vlaardingen (449) en zeker door Rotterdam (462). Het gaat hier om de aantallen gesignaleerde besmettingen in zeven dagen tijd. Overal loopt het per week op. Maassluis steekt er schril bij af met 642 positieve tests in ??n week, meer dan het dubbele van Delft (302). Je kunt in deze tijden beter in een hutje op de hei wonen.

Dat heeft het bestuur van het Suikerzoet Filmfestival ertoe doen besluiten om het evenement af te blazen. Het leek allemaal koek en ei, maar door de nieuwe corona-uitbraak en door de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet zou een gratis festival met meer dan honderd speelfilms op bijzondere en ongebruikelijke locaties niet mogelijk zijn. Het Suikerzoet was een festival waar je gewoon naar binnen kon lopen zonder te reserveren en nu moet de organisatie aan allerlei verplichtingen voldoen die het ook voor het publiek alleen maar lastig en irritant zouden maken. Je organiseert een festival voor de lol en niet om gedwongen politieagentje te spelen. Ik vond het wel treffend dat het bestuur zei dat het Suikerzoet een gevoel is, een feest waarnaar het publiek uitkijkt en waar ze met vrienden kunnen blijven hangen en napraten. Dat gevoel is tijdens dit coronaregime niet op te brengen.

Laten we ons daarom maar op iets leuks verheugen. Abdelkader Benali kwam als jongetje met zijn vader naar de Hoogstraat in Schiedam om er schoenen te kopen. Hij vertelde er onlangs over in een radiocolumn en kreeg van galeriehoudster Margi Geerlinks het verzoek om samen een boek te maken naar aanleiding van zijn herinneringen aan Schiedam, Margi de foto’s, Abdelkader de verhalen. Hij interviewde onder anderen Karel Leeuwangh, de 80-plusser die op latere leeftijd marathons ging lopen en er wel meer dan honderd op heeft zitten. Deze blijmoedige Schiedammer geeft nog steeds hardlooptraining. Abdelkader Benali vindt het uniek: ‘Hoeveel mensen zijn er in de wereld die dat kunnen?’ sprak hij tijdens de Literaire Kroegentocht die afgelopen weekend in de Schiedamse binnenstad werd gehouden. Leuk. Nog even wachten tot het boek in de winkels ligt.