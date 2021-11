s’MAAK-woningen geeft gebied rondom station Schiedam-Centrum een ander aanzien

Wie over drie jaar het NS-station Schiedam-Centrum uitloopt, ziet daar een verrassend gebouw opdoemen: s’MAAK. De gigantische spiegelende LED-gevel met wisselende beelden vormt een onderdeel van de ‘molen’, want in het gebouw zijn vier speelse ‘wieken’ verwerkt.

Ingezonden

De 79 nieuwbouwwoningen die in het gebouw s’MAAK op de kop van de Singel komen, zijn bijna allemaal anders. De acht woningtypen verschillen onderling in grootte, uitzicht, al dan niet met balkon of terras, zoninval, prijs, en meer. Op de website smaak-schiedam.nl kunnen geïnteresseerden alle bouwnummers uitgebreid bekijken. Woensdag 24 november start de verkoop online. Daarna zijn de makelaars telefonisch bereikbaar. De inschrijvingen sluiten op 3 december. Volgens planning start de bouw in het vierde kwartaal van 2022, die ruim twee jaar vergt.

Stationsgebied

Het verkoopteam van s’MAAK is enthousiast over de woningen, maar ook over de enorme veranderingen die gaan plaatsvinden in en rondom het station. Daphne de Bloois van projectontwikkelaar Blauwhoed: ‘s’MAAK is één van de vele nieuwe gebouwen die het stationsgebied gaan veranderen. Aan de overkant wordt het verouderde kantoorgebouw omgebouwd naar 130 moderne huurwoningen. Het station zelf en het plein ervoor worden aangepakt. En achter het station worden zo’n 3.000 woningen op Schieveste gebouwd.’

Cindy van Veen, van Anke Bodewes Makelaardij: ‘Alhoewel het station Schiedam-Centrum heet, en je binnen vijf minuten in het historische centrum loopt, heet dit officieel de wijk Oost. Hierin investeert de gemeente flink. In het openbaar gebied, een upgrade van het groen, de verbinding met het water en in veiligheid, zodat opgroeiende kinderen hier ook veilig kunnen spelen. Voor jongeren is het hier sowieso een prachtplek met de Euroscoop om de hoek, en straks sportfaciliteiten op Schieveste.’

Remco de Groot van Kettner Makelaardij uit Rotterdam is telkens weer verrast door de sfeer van Schiedam. ‘Ik ben blij dat we s’MAAK kunnen aanbieden aan de rand van zo’n mooie historische wijk als Oost en het centrum. Het heeft op tal van plekken nog een dorpse sfeer. Je zit met vier minuten treinen in hartje Rotterdam en straks binnen 20 minuten op het strand. Onlangs leidde ik hier een stel young professionals uit Den Haag rond die nu ook gaan kopen. Dit wordt echt één van de mooiste en modernste plekken van Schiedam, met hoogbouw naast de opgepimpte arbeiderswoningen. Een prachtige combi!’

Vele extra’s

Daphne: ‘s’MAAK is voor de Schiedammers ?n voor mensen die Schiedam willen ontdekken, in alle leeftijden.’ Het is een complex gebouw, aangezien elke woning uniek is. Enthousiast vertelt ze over de drielaagse gezinswoningen met eigen terras, en tevens grenzend aan een binnenterrein waarop kleine kinderen veilig kunnen spelen. s’MAAK kent nog een paar leuke extra’s. In de entreehal komt een BringMeBox waarin altijd koeriers bestelde pakketjes kunnen leveren, ook als je niet thuis bent. In de parkeergarage staan twee deelauto’s voor de bewoners en iedereen krijgt een prachtige industriële deur van GewoonGers als entree naar de woonkamer. ‘Voor een kop koffie of een borrel hoef je niet ver weg, want op de begane grond komt een l grand café!”, vult Remco aan.